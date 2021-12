Prévisions de prix de Tezos : l’intégration du marché NFT de Rare vous motivera-t-elle ?

Tezos XTZ / USD est un réseau blockchain basé sur des contrats intelligents. Tous les détenteurs de XTZ ont la possibilité de voter sur les propositions de mise à jour du protocole avancées par les développeurs derrière Tezos.

L’intégration de Rarible comme catalyseur de croissance

Le 8 décembre, nous avons discuté de la manière dont Ubisoft prévoyait d’offrir la NFT dans le jeu via la blockchain Tezos.

Le 15 décembre, Rarible a fait une déclaration officielle sur Twitter selon laquelle la blockchain Tezos a été mise en ligne sur Rarible.com, où ils ont partagé un article complet.

Rarible est un marché de jetons non fongibles (NFT) basé sur Ethereum qui a officiellement intégré la blockchain open source de preuve de participation Tezos.

Ce nouveau support de Rarible signifie que les NFT Tezos peuvent apparaître sur le marché, et Rarible peut également prendre en charge les ventes secondaires de projets Tezos.

De plus, tous les utilisateurs de la plateforme ont la possibilité d’effectuer des transactions dès maintenant et de créer des NFT à faible coût.

De plus, Rarible a un plan pour intégrer encore plus de protocoles dans le but ultime de créer une plate-forme multi-chaînes qui renforcera le marché NFT.

Il a ensuite les blockchains Solana et Polygon dans sa gamme. Cependant, pour vraiment commémorer cette intégration de Tezos, l’équipe de Rarible a fait ses débuts dans ce qu’on appelle la « chute de la communauté Tezos », et Rarible et Tezos ont également publié une première collection exclusive NFT de Rarible connue sous le nom de « Blazing Futures ».

Faut-il acheter des Tezos (XTZ) ?

Le 17 décembre, Tezos (XTZ) valait 4,21 $.

Pour voir ce que ce point de valeur signifie pour le jeton, nous passerons en revue sa valeur la plus élevée de tous les temps, ainsi que ses performances le mois dernier.

La valeur historique la plus élevée du jeton XTZ était le 4 octobre, lorsque le jeton a atteint une valeur de 9,12 $.

Ici, nous pouvons voir qu’à son point de valeur ATH, le jeton valait 4,91 $ de plus ou 116% par rapport à sa valeur le 17 décembre.

Lorsque nous avons examiné les performances du jeton XTZ au cours du mois dernier, le 5 novembre, le jeton avait sa valeur la plus élevée de 6,83 $.

Cependant, son point de valeur le plus bas était le 28 novembre, lorsque le jeton est tombé à une valeur de 4,38 $. Il s’agissait d’une baisse de valeur de 2,45 $ ou 35 %.

Cependant, dans cet esprit, nous pouvons nous attendre à ce que le jeton XTZ atteigne une valeur de 5 $ d’ici la fin décembre, ce qui en fait un achat solide.

