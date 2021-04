Prévisions de prix des composés (COMP): où ira COMP après un nouveau record?

Application de finance décentralisée Composé (CCC:COMP-USD) arrive bientôt pour son premier anniversaire. Ceux qui ont acheté les cTokens de Compound lors du lancement savent que la plate-forme n’a pas perdu de temps pour générer de gros gains. En fait, depuis son lancement en juin de l’année dernière, COMP a gagné plus de 500%. C’est un très bon cadeau d’anniversaire pour les investisseurs. Avec la crypto atteignant de nouveaux sommets aujourd’hui, les spéculateurs théorisent autour des prévisions de prix des composés (COMP).

Compound est une application basée sur le Ethereum (CCC:ETH-USD) Plate-forme. L’invention de Compound était une réponse à un manque d’utilité dans la constitution d’intérêts bancaires traditionnels. Quand quelqu’un met son argent dans un compte d’épargne, cela augmente les intérêts. Cependant, cet argent est verrouillé en place pendant ce temps; vous ne pouvez pas retirer cet argent pour faire d’autres choses pendant que cela suscite l’intérêt. Mais avec Compound décentralisé, vous pouvez faire exactement cela avec votre crypto.

Compound permet aux utilisateurs de placer tous les jetons ERC20 – une certaine classe de jetons sur le réseau Ethereum – dans un dépôt Compound. Les jetons sont verrouillés et suscitent l’intérêt en fonction de la demande de ce jeton spécifique sur le marché mondial. Mais, différemment des banques traditionnelles, vous pouvez retirer vos jetons d’une certaine manière. Les utilisateurs peuvent retirer des cTokens, une version composée de tout jeton inséré. Ces jetons peuvent être utilisés sur d’autres applications DeFi, permettant aux utilisateurs de bénéficier de plusieurs avantages DeFi en utilisant le même ensemble de jetons. Une autre caractéristique importante est la possibilité d’emprunter des crypto-monnaies. Compound a plus de 15 milliards de dollars d’actifs cryptographiques stockés pour le prêt, ce qui en fait le DApp avec la valeur de prêt la plus élevée au monde.

Prévisions de prix des composés (COMP)

Le composé est un actif à la mode pour les investisseurs en crypto en ce moment. Le jeton a récemment franchi la barre des 600 $ et se négocie actuellement à 622,64 $. Examinons quelques prévisions de prix composés (COMP) alors que la plate-forme DeFi poursuit sa course haussière:

L’Agence de prévision économique prévoit que COMP continuera à augmenter au-delà de la barre des 1 000 $ avant la fin de l’année. DigitalCoinPrice prédit une tendance similaire, mais valorise le jeton légèrement plus bas, à 919 $. Gov Capital prévoit une croissance nette, mais inférieure à celle des autres analystes. Le site prédit que le jeton aura un prix de 806 $ dans un an. WalletInvestor est un autre taureau COMP, prévoyant un prix de 918 $ en un an.

