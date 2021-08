Prévisions de prix d’Ethereum après un retour remarquable | Invezz

in

Ethereum (ETH / USD) a poursuivi sa tendance haussière alors que les investisseurs ont réagi aux données d’inflation relativement faibles des États-Unis, le prix de la pièce est passé à 3 278 $, ce qui était le plus haut niveau depuis le 19 mai. . En conséquence, la valeur marchande de tous les jetons Ether a augmenté de plus de 378 milliards de dollars.

Le rallye d’Ethereum s’accélère

L’éther est la deuxième plus grande crypto-monnaie au monde après Bitcoin. Le jeton aide à alimenter l’écosystème Ethereum, qui permet aux développeurs de créer des applications décentralisées de qualité. Aujourd’hui, la plupart des projets de crypto-monnaie les plus connus tels que Aave, Maker et Uniswap ont été créés à l’aide de la technologie Ethereum.

La remontée des prix d’Ethereum s’est accélérée au cours de la séance du soir après qu’il est devenu connu que les prix à la consommation aux États-Unis étaient en baisse. Selon le ministère du Travail, l’IPC général est resté inchangé à 5,4 % par an. Mais il a aussi légèrement diminué de mois en mois.

L’IPC comprend tout, y compris la nourriture, l’énergie, les vêtements et les meubles. Au cours de la même période, l’IPC de base, qui exclut les aliments et l’énergie, est passé de 4,5 % en juin à 4,3 % en juillet.

L’inflation joue un rôle important dans les prix des crypto-monnaies. D’une part, cela fait partie du rôle de double mandat de la Réserve fédérale. Cela signifie simplement que la Réserve fédérale examine à la fois l’inflation et le taux de chômage lorsqu’elle prend sa décision.

En tant que tel, avec une inflation en hausse et un taux de chômage plus élevé qu’avant la pandémie, il y a une chance que la banque maintienne sa politique d’argent facile.

Le prix d’Ethereum a également rebondi en raison de la performance globale de l’industrie de la finance décentralisée (DeFi). Cette semaine, la valeur totale bloquée dans l’industrie est passée à plus de 80 milliards de dollars.

Ceci est remarquable car la valeur de l’industrie est tombée en dessous de 45 milliards de dollars lors de la vente de la crypto-monnaie. C’est également quelque peu important étant donné que la plupart des projets DeFi sont construits à l’aide de la technologie Ethereum.

Prévision de prix Ethereum

Le graphique sur trois heures montre que le prix de l’ETH a connu une forte tendance à la hausse ces dernières semaines. Il a littéralement évolué en ligne droite et se situe à environ 87 % au-dessus de son plus bas niveau de juillet. En conséquence, la tendance haussière a été soutenue par la moyenne mobile à 25 et 50 jours.

Plus important encore, le volume de la pièce a augmenté, ce qui est généralement une chose positive. Il est également soutenu par la ligne de tendance haussière représentée en noir. Par conséquent, la paire devrait continuer de grimper alors que les taureaux ciblent une résistance clé à 3 000 $.

