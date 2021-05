Prévisions de prix Dogecoin: Pourquoi Mark Cuban pense que DOGE atteindra 1 $

Si tu en as marre de Dogecoin (CCC:DOGE-USD), vous feriez mieux de vous y habituer. DOGE a gagné plus de 96% au cours des sept derniers jours, et selon un certain investisseur haussier célèbre, il sera là pour rester. Mark Cuban fixe DOGE à 1 $, et il dit que cela va s’installer là-bas dans un avenir prévisible. Lisez la suite pour voir comment la prédiction de Cuba façonne les prévisions de prix Dogecoin.

Source: Shutterstock

L’amour de Cuban pour Doge ne cesse de grandir depuis le début de 2021. Il a dit au monde entier qu’il en avait acheté pour son fils pour lui apprendre la crypto. Depuis cet investissement éducatif, quelque chose a considérablement développé son amour de la pièce. Son équipe NBA, les Dallas Mavericks, accepte Dogecoin et autres cryptos pour les achats de billets et de marchandises.

Voir l’utilitaire de DOGE en action a inspiré Cuban sur Dogecoin. Hier, au sommet virtuel Ethereal de Decrypt, Cuban a fait la prévision haussière du prix Dogecoin: DOGE est destiné à 1 $.

Non seulement cela, mais il se stabilisera à la marque du dollar. Citant les performances de la pièce sur la plate-forme de commerce électronique des Mavericks, il dit que DOGE a une facilité d’utilisation qui la rend parfaite en tant que pièce stable. «DOGE devient de plus en plus une utilité en termes de monnaie», a déclaré Cuban, notant que les prix élevés des Bitcoin (CCC:BTC-USD) et Ethereum (CCC:ETH-USD) nuisent à leur utilité.

Mark Cuban inspire les prévisions de prix Dogecoin

La prévision de prix de 1 $ de Cuba s’aligne avec d’autres hypothèses haussières. Coinpedia suggère que DOGE pourrait atteindre 1 $ dès cette année. DigitalCoinPrice n’est pas tout à fait là; ils prédisent un prix de 90 cents pour le DOGE en 2021, mais ils pensent qu’il franchira la barre des 1 $ en 2022. L’Agence de prévision économique pense qu’il volera au-delà du dollar en 2021, dépassant finalement 2 $ en 2021.

DOGE a subi une certaine correction depuis sa flambée des prix en début de semaine. Après avoir atteint son plus haut niveau historique de 69 cents, il est tombé à près de 50 cents avant de retrouver une stabilité à 60 cents, là où il se situe actuellement.

A la date de publication, Brenden Rearick ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.