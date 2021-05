Prévisions de prix du réseau AIOZ (AIOZ): où ira la crypto AIOZ?

La crypto-monnaie native pour Réseau AIOZ (CCC:AIOZ-USD) est en plein essor des échanges aujourd’hui après que le réseau ait atteint 20 000 nœuds plus tôt cette semaine. AIOZ-USD est en hausse de plus de 20% au cours des dernières 24 heures.

AIOZ Network utilise la blockchain pour rendre le streaming vidéo de haute qualité plus efficace, à la fois en termes d’utilisation des données et de coûts. Lorsque vous diffusez une vidéo, cette vidéo est généralement fournie par un seul réseau de diffusion de contenu (CDN) central. Le réseau AIOZ est un réseau de diffusion de contenu décentralisé (dCDN), ce qui signifie qu’une vidéo est diffusée via des nœuds peer-to-peer. Cela rend le réseau plus fiable et plus efficace, tout en réduisant les coûts de calcul et les frais généraux.

Hier, AIOZ a annoncé avoir franchi le cap des 20 000 nœuds sur son réseau. À titre de comparaison, et en soulignant que les nœuds sur d’autres blockchains fonctionnent très différemment, le Bitcoin (CCC:BTC-USD) réseau avait un peu moins de 10 000 nœuds joignables au moment de la rédaction. En outre, AIOZ Network a déclaré qu’il comptait plus de 50 000 membres de la communauté et plus de 20 000 détenteurs de jetons.

Aujourd’hui, AIOZ Network a annoncé un partenariat avec une application de vidéo sociale Omni. Il y a deux semaines, AIOZ Network a annoncé qu’il abandonnait plusieurs brevets dans un esprit de collaboration.

Prévisions de prix du réseau AIOZ (AIOZ)

Avec AIOZ-USD se négociant actuellement autour de 1,30 $, où ira AIOZ Network? Voici quelques prévisions de prix AIOZ Network (AIOZ):

