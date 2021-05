Prévisions de prix du réseau Ankr (ANKR): où ira la crypto ANKR?

Une gamme de Réseau Ankr (CCC:ANKR-USD) les prévisions de prix continuent de tourbillonner, alors qu’Ankr continue de fonctionner extrêmement bien. Aujourd’hui, le jeton ANKR a augmenté de plus de 6%, les investisseurs recherchant des pièces alt de haut niveau.

ANKR est un jeton ERC-20 qui alimente Ankr, un jeu d’infrastructure Web 3.0. Ces derniers temps, les investisseurs se sont largement entassés dans l’espace de la finance décentralisée (DeFi), diverses pièces de DeFi surperformant Bitcoin (CCC:BTC-USD) d’une grande façon.

En effet, les investisseurs espèrent que l’intérêt continu pour les DApps et l’infrastructure Web 3.0 se poursuivra. En conséquence, ANKR semble être un jeu à fort effet de levier sur ce segment de croissance de l’univers cryptographique.

De plus, ANKR a été sous les projecteurs ces derniers temps en raison d’un récent Coinbase (NASDAQ:PIÈCE DE MONNAIE) référencement. Cette décision légitime encore ANKR et est considérée comme un catalyseur majeur de la montée impressionnante de cette crypto cette année.

En conséquence, pour ceux qui se demandent où ANKR pourrait être dirigé, nous sommes là pour vous. Voici quelques-unes des prévisions de prix qui tournent autour d’ANKR aujourd’hui.

Prévisions de prix du réseau Ankr (ANKR)

Pour référence, ANKR se négocie à un peu plus de 17 cents, au moment de la rédaction de cet article.

Gov.capital suggère qu’ANKR pourrait avoir des avantages assez impressionnants à partir d’ici. Le site répertorie un objectif de prix sur un an et cinq ans sur ANKR de 40 cents et 1,60 $, respectivement. WalletInvestor est un peu plus baissier à cet égard. Le site répertorie un objectif de prix sur un an et sur cinq ans sur ANKR de 28 cents et 86 cents, respectivement. DigitalCoinPrice répertorie les objectifs de prix 2021, 2025 et 2028 pour ANKR à 25 cents, 49 cents et 80 cents, respectivement. Coincodex se concentre sur les aspects techniques qui sous-tendent ANKR. Les niveaux de résistance à court terme sont identifiés à 0,174416 USD, 0,183014 USD et 0,191047 USD.

