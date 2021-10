Prévisions de prix Elrond, Aave, Decentraland pour novembre 2021

Le marché des crypto-monnaies continue de bien performer au cours des derniers jours de bourse d’octobre 2021. Le Bitcoin se négocie à nouveau au-dessus du niveau de 61 000 $, et cette situation soutient également le prix d’Elrond EGLD / USD, Aave AAVE / USD et Decentraland MANA / USD.

Depuis hier, la capitalisation boursière de la crypto-monnaie a augmenté de 40 milliards de dollars, et le sénateur américain Rand Paul estime que le Bitcoin va renverser le dollar pour devenir la monnaie de réserve mondiale. Le sénateur Rand Paul a ajouté :

Les monnaies gouvernementales sont si peu fiables et elles ne sont soutenues par rien. Alors que de plus en plus de gens perdent confiance dans le gouvernement, Bitcoin se hissera au sommet du classement.

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a autorisé le premier ETF à terme bitcoin américain à devenir public ce mois-ci, et Allied Market Research a annoncé que le marché mondial des crypto-monnaies atteindrait 4,94 milliards de dollars d’ici 2030.

Le sentiment du marché des crypto-monnaies reste positif, mais selon JP Morgan, la récente poussée de Bitcoin est due à la hausse de l’inflation, et non à l’approbation de l’ETF.

Elrond, Aave et Decentraland pourraient progresser davantage en novembre si la tendance positive se poursuit, et les traders devraient considérer que si Bitcoin dépasse la résistance de 70 000 $, cela ajouterait un élan supplémentaire à l’ensemble du marché des crypto-monnaies.

EGLD recherche une résistance de 300$

Elrond (EGLD) est l’un des meilleurs sur le marché des crypto-monnaies depuis début septembre 2021, et le prix de cette crypto-monnaie a atteint un nouveau sommet historique au-dessus de 300 $.

Source des données : tradingview.com

EGLD pourrait aller plus loin dans le marché haussier en cours, et si le prix repasse au-dessus de la résistance de 300 $, le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 330 $ ou même plus.

En revanche, si le prix tombe en dessous du niveau de support de 200$, ce serait un signal de « vente » fort, et nous avons la voie ouverte vers 150$.

L’AAVE pourrait revenir au-dessus de 400 $

Le prix Aave (AAVE) est passé de 276 $ à 458 $ depuis début octobre 2021, et le prix actuel s’élève à 322 $.

Source des données : tradingview.com

Si le prix brise la résistance à 400 $, le prochain objectif de prix pourrait être à 450 $ ; même ainsi, si le prix tombe en dessous du support de 250 $, ce serait un signal de « vente » fort.

Decentraland (MANA) a augmenté

Decentraland est une plate-forme blockchain basée sur Ethereum qui vous permet d’acheter, de créer et de monétiser des applications de réalité virtuelle. Le prix du Decentraland (MANA) a explosé de 0,75 $ à 1,60 $ en moins de 48 heures, et le prix actuel s’élève à 1,59 $.

Source des données : tradingview.com

Le niveau de support critique est d’environ 1 $ et si le prix le casse, ce serait un signal de vente fort.

résumé

