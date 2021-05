Prévisions de prix EOS: où Thiel News emmènera-t-elle la crypto EOS ensuite?

EOS (CCC:EOS-USD) prend le relais à partir de 2020. La pièce, qui se marque sur des expressions telles que «axé sur l’avenir», confirme ses propos avec des nouvelles d’un échange de parents à venir. le Haussier Exchange cherche à centraliser une plate-forme décentralisée, en attirant de nouveaux investisseurs et en mettant EOS dans les portefeuilles des utilisateurs.

Source: Shutterstock

Société de logiciels soutenue par Peter Thiel Block.one est la tenue derrière EOS et l’échange haussier à venir. La nouvelle de l’échange est venue ce matin sous la forme d’un communiqué de presse Block.one. Il a révélé un cycle de financement réussi de 10 milliards de dollars, sous la forme d’espèces, de jetons EOS et de 164000 Bitcoin (CCC:BTC-USD). De grands investisseurs comme Thiel, ainsi que Richard Li, Christian Angermayer et Alan Howard devraient être les conseillers principaux de l’échange.

EOS offre de nombreuses fonctionnalités aux utilisateurs. Block.one est fier de fournir la plate-forme EOS comme moyen pour l’utilisateur de créer des DApp. La plate-forme met l’accent sur la simplicité, fournissant une interface claire ainsi que des outils pédagogiques pour aider à amener un développeur DApp novice là où il doit être. Une autre pierre angulaire de la blockchain EOS est l’évolutivité et l’effort nécessaire pour effectuer des transactions aussi rapidement que possible.

Les prévisions de prix EOS se réchauffent au milieu des nouvelles de l’échange

L’annonce de l’échange haussier a évidemment suscité l’enthousiasme de nombreux investisseurs. Les prix continuent de grimper après une excellente matinée. Le jeton EOS se situe actuellement à 13,08 $ et le volume des transactions est en hausse de 163%.

Le mouvement des prix incite les investisseurs en crypto à surveiller de près le jeton. Les analystes préparent leurs prévisions de prix EOS grâce aux nouvelles de l’échange sponsorisées par Thiel. Voyons ce qu’ils ont à dire sur EOS:

PrimeXBT dit de rechercher un moment d’évasion pour EOS avant qu’il n’atteigne de nouveaux sommets à 30 $. Il est difficile de ne pas considérer cela comme un moment de cassure, avec des prix qui grimpent et le volume des transactions a explosé. L’agence de prévision économique a fixé le prix d’EOS à un sommet de 43,54 $ en décembre, avec un minimum de 35,08 $ à cette époque. La prévision du prix des pièces s’inscrit dans une prédiction similaire sur EOS, suggérant une valeur de fin d’année de 46,92 $. InvestingCube a publié ses prévisions pour EOS il y a quelques jours, avant les nouvelles haussières. Ils ont suggéré qu’EOS se dirigerait vers une tendance baissière, qui ne pourrait être invalidée que par une hausse au-delà de 8 $.

A la date de publication, Brenden Rearick ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.