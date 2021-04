Prévisions de prix Ethereum (ETH): où ira l’ETH après de nouveaux records?

Ethereum (CCC:ETH-USD) mène un pack de crypto-monnaies à de nouveaux sommets sans précédent juste un jour avant une mise à jour de développement prévue pour le réseau éther. Dogecoin (CCC:DOGE-USD) et Bitcoin (CCC:BTC-USD) a également atteint de nouveaux sommets absolus aujourd’hui alors que les crypto-monnaies bondissent avant mercredi Coinbase (NASDAQ:PIÈCE DE MONNAIE) IPO (introduction en bourse).

Source: Shutterstock

Le hard fork de mercredi à Berlin est une mise à jour du réseau Ethereum qui réduira les frais pour diverses transactions. Les frais GAS élevés ont été un énorme point de friction pour la blockchain Ethereum, d’autant plus que le battage médiatique autour des jetons non fongibles a augmenté au premier trimestre de cette année. Ces frais de transaction ont été une aubaine pour divers concurrents, mais ont récemment diminué à mesure que les traders se tournent vers un type de bot différent pour la clôture des transactions.

Cependant, la mise à jour imminente n’est pas la seule bonne nouvelle pour les taureaux d’éther. Le lundi, Nvidia (NASDAQ:NVDA) a triplé ses revenus attendus pour le premier trimestre de 2022 provenant des ventes d’un processeur d’extraction de crypto-monnaie (CMP) conçu pour l’extraction industrielle d’éthereum. Puis mardi, développeur de logiciels Ethereum Consensys vient de lever 65 millions de dollars de financement auprès d’un certain nombre d’acteurs financiers, dont JP Morgan (NYSE:JPM) et MasterCard (NYSE:MA).

En parlant de finance, processeur de paiement Visa (NYSE:V) vient de traiter son premier paiement Bitcoin il y a quelques semaines. Tout cela s’inscrit dans un contexte plus large d’investissements accrus dans l’éther, avec des volumes de négociation records dans les contrats à terme sur Ethereum la semaine dernière.

Le hard fork de Berlin de mercredi sera suivi d’un hard fork du 1er mai pour présenter la chaîne EtherLite. En passant à un pur consensus de preuve de participation, les transactions seront beaucoup plus rapides et plus évolutives. Le passage à la preuve de participation fait partie de la feuille de route d’Ethereum depuis des années, mais pourrait être accéléré dès cette année, bien que cela réduirait les récompenses pour les mineurs d’éther.

Prévisions de prix Ethereum (ETH)

Avec Ethereum s’échangeant actuellement un peu moins de 2300 $, que fera l’éther ensuite? Voici quelques prévisions de prix Ethereum (ETH):

Hier, FXStreet a déclaré qu’une cassure au-dessus de 2200 $ aiderait à pousser Ethereum à 2400 $. Il y a deux jours, le site a déclaré qu’Ethereum pourrait grimper au-dessus de 3200 $ avec suffisamment d’achats haussiers. Benzinga dit que 2700 $ seront le prochain niveau de résistance majeur pour Ethereum, sur la base de données historiques. Coinpedia a une prévision de prix Ethereum (ETH) très optimiste, affirmant que le jeton pourrait voir une hausse spectaculaire des prix pour atteindre 10 000 $ avant la fin de 2021. Ils continuent en disant qu’Ethereum pourrait atteindre 25 000 $ d’ici la fin de 2022 et 50 000 $ d’ici la fin de 2025. Wallet Investor a une prévision sur un an de 3 144 $ et une prévision sur cinq ans de 7 168 $ pour Ethereum. Trading Beasts prédit qu’Ethereum terminera l’année un peu moins de 2000 $. Digital Coin Price a une prévision de prix Ethereum (ETH) de 3224 $ d’ici la fin de 2021 et de 6969 $ d’ici la fin de 2025.

A la date de publication, Vivian Medithi ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Article imprimé d’InvestorPlace Media, https://investorplace.com/2021/04/ethereum-eth-price-predictions-where-will-eth-go-after-new-record-highs/.

© 2021 InvestorPlace Media, LLC