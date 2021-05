Prévisions de prix Ethereum (ETH): pourquoi certains analystes voient 20 000 $ en 2025

Ethereum (CCC:ETH-USD) ne montre aucun signe d’endormissement alors qu’il poursuit sa montée fulgurante. Alors que le jeu crypto n ° 2 continue d’atteindre de nouveaux sommets et une plus grande capitalisation boursière, le plein potentiel des crypto-monnaies ne fait que se concrétiser. Les analystes évaluent leurs prévisions de prix Ethereum (ETH) et constatent des gains incontrôlés pour la pièce au cours de cette décennie.

Ether a franchi une étape cette semaine, plus grande que les jalons qu’il a accomplis au cours des dernières semaines. Passer 2 000 $ début avril et 3 000 $ début mai sont des réalisations majeures. Mais aujourd’hui, l’ETH a à la fois éclipsé 4300 dollars la pièce et a gagné une capitalisation boursière de plus de 500 milliards de dollars.

Ethereum a brièvement touché la capitalisation boursière de 500 milliards de dollars ce matin avant de s’établir à 498 milliards de dollars. Ethereum vaut maintenant plus que Visa (NYSE:V), JPMorgan Chase (NYSE:JPM) et Johnson & Johnson (NYSE:JNJ). Et avec les experts en crypto discutant avec confiance d’une capitalisation boursière de 1 billion de dollars pour Ethereum, il semble que la crypto ne fait que commencer.

Les prévisions de prix d’Ethereum (ETH) voient le gagnant à long terme

Les nouvelles stimulent le moral des taureaux Ethereum aujourd’hui, et les prévisions de prix sont devenues brûlantes. Coinpedia pense que les lecteurs devraient conserver l’ETH sur le long terme, prévoyant une valorisation de 10000 dollars dans les années à venir. D’autres, comme l’Agence de prévision économique, sont encore plus optimistes, affirmant que la pièce ETH franchira 15000 dollars d’ici la mi-2025.

Forbes a bien fait de stimuler l’intérêt des investisseurs pour l’ETH en tant qu’investissement à long terme également. Ils rapportent qu’un panel d’experts prédisent une valeur de 20000 dollars pour Ethereum d’ici le milieu de la décennie. Trente-cinq analystes ont parié sur le prix de la pièce, soit en moyenne un peu moins de 20000 dollars. Notamment, la COO de BitBull Capital, Sarah Bergstrand, a fait la prédiction très optimiste selon laquelle l’ETH atteindra 100 000 $ cette décennie, citant les «mises à niveau majeures» à venir sur la plate-forme cette année comme le catalyseur de gains majeurs.

Ethereum prend les rênes de la fièvre altcoin. Et, il est difficile d’argumenter contre l’atteinte de la crypto Bitcoin (CCC:BTC-USD) – des hauteurs de niveau alors qu’il continue de déployer des mises à niveau et de garder les utilisateurs sur les bords de leurs sièges.

