Prévisions de prix Ethereum (ETH): Pourquoi l’ETH pourrait-il dépasser les 4 k $?

Ethereum (CCC:ETH-USD) est en marche lundi, dépassant 4 000 $ pour la première fois. La poussée a prolongé la hausse de la crypto-monnaie depuis le début de l’année à plus de 430%, contre une augmentation de près de 105% de la valeur de Bitcoin (CCC:BTC-USD).

Mais ne dites pas que nous ne vous avons pas prévenu. Les prévisions de prix d’Ethereum (ETH) ont été présentées dans notre couverture la semaine dernière après que la société d’études de marché FundStrat a dit à ses clients de surveiller un objectif de prix 2021 de 10000 USD pour l’ETH.

Ce qui est nouveau, c’est que maintenant une autre voix crypto de premier plan, Megan Kaspar, cofondatrice de la société d’investissement en actifs numériques Magnétique, a porté son objectif de prix à 8 000 $ à 10 000 $ d’ici la fin de l’année.

Principes de base des prévisions de prix du carburant Ethereum (ETH)

Rappelons qu’il y a une semaine, le prix Ethereum a dépassé le seuil de 3000 dollars suite à une mise à niveau de la blockchain Ethereum sous-jacente. Pour récapituler rapidement, la blockchain est passée du processus de consensus actuel de preuve de travail à la preuve de participation. Kaspar voit ce développement comme un changement fondamental pour l’ETH.

Alors, qu’est-ce que cela signifie pour les prévisions de prix Ethereum (ETH)?

«Le passage à la preuve d’enjeu pour la validation de bloc réduit les émissions de carbone de 99,9%, faisant d’Ethereum une technologie verte», a expliqué Kaspar vendredi sur Yahoo Finance Live. «Ainsi, ces deux mises à jour sur le réseau à elles seules pourraient pousser Ethereum à une capitalisation boursière d’un billion de dollars, ce qui correspond à la situation actuelle du bitcoin – cela ferait à Ethereum environ 8 000 à 10 000 dollars la pièce.»

Le changement pourrait également se répercuter au détriment de Bitcoin, avec sa dépendance au processus de consensus de preuve de travail. «Les institutions leur imposent d’investir dans des technologies vertes propres et c’est ce qu’Ethereum est en train de devenir», a déclaré Kaspar. “Malheureusement, le réseau de preuve de travail de Bitcoin ne sera pas cela à moins qu’ils ne choisissent de changer également.”

Alors que le prix de l’ETH s’est apprécié de 27,7% au cours des sept derniers jours, BTC a perdu 1,4% de sa valeur. Les données compilées par TradingView montrent que l’indice de domination de la capitalisation boursière de Bitcoin oscille désormais entre 33,98% et 45,09% après avoir dépassé 72% début janvier. L’indice montre le ratio de la capitalisation boursière totale de BTC par rapport à la capitalisation boursière de l’ensemble du marché de la crypto-monnaie.

