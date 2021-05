Prévisions de prix Filecoin (FIL): où ira cette pièce verte après le rallye d’aujourd’hui?

Filecoin (CCC:FIL-USD) est sur une larme aujourd’hui. L’un des leaders de l’industrie du stockage blockchain, la société voit un rebond après son forage à la baisse. Maintenant, il semble prêt pour une évasion grâce à l’intérêt pour les pièces vertes à faible consommation d’énergie. Les prévisions de prix Filecoin (FIL) semblent optimistes.

Filecoin était sur une tendance baissière avant même la correction du marché qui a secoué les cryptos ces derniers jours. Mais les choses commencent à s’améliorer. Elon Musk et Tesla (NASDAQ:TSLA) a catalysé les consolidations de prix, mettant fin Bitcoin (CCC:BTC-USD) paiements sur les achats Tesla. Musk fonde sa décision sur la consommation d’énergie nécessaire pour exploiter Bitcoin et traiter les transactions.

Depuis, les investisseurs se tournent vers des solutions plus écoénergétiques. Cardano (CCC:ADA-USD) et Lumens stellaires (CCC:XLM-USD) sont toutes deux des options populaires, tout comme la nouvelle Chia (CCC:XCH-USD). Mais, bien qu’il ne soit pas commercialisé comme une pièce verte, Filecoin est toujours un altcoin économe en énergie et facile à exploiter vers lequel les investisseurs pourraient se tourner à la suite d’un investissement crypto éco-conscient.

Filecoin est un service de stockage de données blockchain; il existe en tant que concurrent direct des nuages ​​de données comme D’Amazon (NASDAQ:AMZN) S3 et Alphabet (NASDAQ:GOOG, NASDAQ:GOOGL) Google Cloud. Il offre une méthode de stockage décentralisée où les utilisateurs offrent leur espace inutilisé sur le disque dur pour stocker des données, qui peuvent être récupérées localement à des vitesses ultra-rapides.

C’est grâce à un simple disque dur que l’exploitation minière se produit. Comme avec Chia, les mineurs peuvent simplement allouer leur espace libre sur le disque dur à l’extraction de FIL. Plus on alloue d’espace, et plus on peut offrir de bande passante, plus ils exploitent de FIL. Il n’utilise pas non plus d’algorithmes de preuve de travail qui réduisent l’énergie.

Filecoin rompt enfin sa crise de plusieurs jours. La pièce a grimpé de 29% à un prix de plus de 88 $. Il voit également une augmentation de près de 11% du volume des transactions.

Filecoin ne se vend pas comme une pièce verte, mais c’est certainement un jeu écoénergétique. Filecoin pourrait-il tirer parti de cela et accumuler de gros gains jusqu’en 2021? Voyons ce que disent les analystes:

WalletInvestor prévoit de grandes fluctuations pour FIL, plaçant un prix de 348 $ sur FIL dans un an. DigitalCoinPrice appelle à des gains plus lents, mais reste optimiste sur Filecoin. Le site indique que d’ici la fin de 2021, FIL aura une valeur de 138 $. L’Agence de prévision économique est un ours FIL; ils disent que la valeur de la pièce augmentera brièvement mais tombera finalement en dessous de 80 $ d’ici décembre. La prévision du prix des pièces prédit une valorisation élevée de 353 $ d’ici la fin de l’année.

A la date de publication, Brenden Rearick ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.