Prévisions de prix Filecoin (FIL): où va FIL après des gains de 400%?

Filecoin (CCC:FIL) attire rapidement l’attention sur les marchés de la cryptographie, atteignant un sommet historique jeudi matin et dépassant d’autres grands noms. Il semble que les investisseurs parient que FIL peut perturber d’autres tokens comme Bitcoin (CCC:BTC). Alors, que devez-vous savoir sur les prévisions de prix Filecoin (FIL) maintenant?

Source: knipsdesign / shutterstock.com

Essentiellement, Filecoin est une crypto-monnaie open source et un système de stockage décentralisé. Son fondateur a comparé la mission Filecoin à la création d’une version décentralisée d’Amazon Web Services. Comme le dit CoinMarketCap, Filecoin incite les utilisateurs à stocker autant de données que possible en liant le stockage de données à des récompenses de bloc.

Cet objectif directeur est l’une des raisons pour lesquelles FIL a gagné plus de 400% depuis le début du mois de mars – il offre un potentiel de stockage de documents blockchain que Bitcoin n’a pas.

Cependant, les experts en crypto-monnaie citent d’autres raisons de la hausse et des prévisions de prix émergentes de Filecoin (FIL). Le système devrait réduire la production plus tard en avril et s’est également associé à Maillon de chaîne (CCC:LIEN). Peut-être plus important encore, Investissements en niveaux de gris a montré un peu d’amour à Filecoin le 17 mars, en lançant une fiducie d’investissement FIL. Le nouveau Trust Filecoin en niveaux de gris n’est ouverte qu’aux investisseurs accrédités, mais elle a accumulé un soutien institutionnel dès ses premiers jours sur le marché.

Enfin, certains experts pointent du doigt la Chine, où l’intérêt pour Filecoin est élevé. Daniel Roberts a écrit pour Decrypt que l’activité minière de Filecoin est en plein essor, tout comme le trading de FIL sur le Huobi échanger.

Avec tout cela à l’esprit, de quelles prévisions de prix Filecoin (FIL) devez-vous être conscient?

Principales prévisions de prix Filecoin (FIL)

Digitalcoin est optimiste sur Filecoin, fixant un objectif de fin d’année de 308,49 $. À partir de là, les prévisions appellent FIL à dépasser 430 $ en 2023 et près de 600 $ d’ici la fin de 2025. Market Realist ne fixe pas d’objectif de prix clair sur Filecoin, mais est optimiste sur les applications à long terme de la plate-forme de stockage de documents. L’écrivain Mark Prvulovic dit que cela pourrait attirer les utilisateurs loin des plates-formes moins sécurisées comme Google Drive et Dropbox (NASDAQ:DBX). Akash Girimath a écrit hier que les mouvements de prix dans Filecoin commençaient à sembler baissiers, en particulier après que la crypto se soit tellement ralliée en mars. Il a fixé un objectif baissier à court terme sur FIL près de 115 $. Wall Investor est optimiste sur Filecoin, mais voit une trajectoire plus discrète. Le site demande que FIL atteigne 280 $ d’ici mars 2026. Ce n’est pas loin du nouveau sommet qu’il a atteint aujourd’hui.

À la date de publication, Sarah Smith ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Sarah Smith est productrice de contenu Web avec InvestorPlace.com.