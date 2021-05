Prévisions de prix Harmony (ONE): où ira le ONE-USD écologique?

Le Elon Musk-Bitcoin (CCC:BTC-USD) le bœuf pose des problèmes pour la grande crypto, dont la consommation d’énergie est massive. Cependant, le moment a donné naissance à un nouveau mouvement d’investisseurs vers les pièces vertes. Harmonie (CCC:UN-USD) est l’une de ces pièces vertes qui voit un grand mouvement de la flambée, ainsi qu’un certain nombre de prévisions de prix Harmony (ONE) prometteuses.

Source: Shutterstock

Grâce à la séparation de Musk de Bitcoin, des dizaines de pièces vertes s’alignent, se présentant comme la meilleure option pour être un avenir Tesla (NASDAQ:TSLA) mode de paiement. Harmony est l’un des membres du pack de pièces vertes qui présente un argument valable pour lui-même.

L’harmonie est un Ethereum (CCC:ETH-USD), plate-forme d’applications inter-chaînes. Plus particulièrement, la plate-forme Harmony est un pont entre le créateur et le consommateur, une application mainnet open-market pour la vente de jetons non fongibles.

La plate-forme Harmony offre une efficacité que les grands joueurs ne peuvent tout simplement pas. Il a des capacités de mise à l’échelle impressionnantes, capable de finaliser un contrat toutes les deux secondes. Ses frais d’essence sont très bas par rapport à son ancêtre plus grand. Et, il utilise un algorithme de preuve d’enjeu économe en énergie, ce qui le rend beaucoup moins consommateur que celui de Bitcoin.

Prévisions de prix Harmony (ONE): quelle est la prochaine étape pour le jeton vert?

Le jeton ONE bénéficie grandement de la nouvelle vague verte de crypto-monnaie. La plate-forme reçoit enfin son dû après son lancement en juin 2019. Aujourd’hui seulement, le jeton ONE est en hausse de 30% pour un prix actuel de plus de 18 cents. Le volume des transactions reflète les nouveaux intérêts des investisseurs, en hausse de 15% sur la séance.

Avec tout cela à l’esprit, voyons ce que les analystes pensent des perspectives de croissance d’Harmony:

WalletInvestor évalue ONE à 39 cents en 12 mois. DigitalCoinPrice est moins optimiste sur Harmony, suggérant un prix de 26 cents d’ici la fin de l’année. De même, Gov Capital prix ONE à 27 cents dans un an. Un Market Realist très optimiste va au-delà de ces prévisions. Appelant Harmony l’un des cryptos les plus sous-évalués, ils prédisent que ONE atteindra 1 $ avant la fin de l’année.

A la date de publication, Brenden Rearick ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.