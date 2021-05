Prévisions de prix Monero (XMR): À quelle hauteur les nouvelles crypto du Trésor peuvent-elles prendre Monero?

Si la semaine dernière a fait ressortir le désir des investisseurs de passer au vert avec leurs crypto-monnaies, cette semaine accompagne ce désir d’un besoin de confidentialité. Les nouvelles récentes de l’administration du président Joe Biden sur la crypto incitent les investisseurs à se tourner vers des jeux cryptographiques sécurisés et privés. Monero (CCC:XMR-USD) offre exactement cela, et en tant que tel, les investisseurs veulent voir certaines prévisions de prix Monero (XMR).

Monero est l’un des plus anciens jeux de blockchain du marché, créé en 2014. Le nom du jeu de Monero est la sécurité; il utilise sa propre cryptographie unique pour rendre les transactions sur la blockchain introuvables. Il met également l’accent sur la convivialité. Selon le site Web de Monero, les développeurs veulent que leur blockchain de confidentialité soit accessible à tout le monde, «qu’ils soient technologiquement compétents ou qu’ils n’aient aucune idée du fonctionnement de Monero».

Alors que le département du Trésor commence à intensifier sa répression de la cryptographie, la confidentialité est remise en question. Le ministère veut obliger les entreprises, les bourses et les dépositaires à effectuer les transactions cryptographiques supérieures à 10000 $ à des fins fiscales. Il a également noté, parallèlement à cette proposition, qu’il avait des raisons de croire que la cryptographie était un outil de criminalité numérique.

Montée en flèche des prévisions de prix Monero (XMR)

Les investisseurs sont en colère contre les propositions, et en particulier contre le potentiel de nouvelles réglementations et taxes. En conséquence, les investisseurs recherchent des cryptos et mettent l’accent sur la sécurité comme principale préoccupation. Monero est l’un d’entre eux.

Son statut de chaîne non traçable fait en effet considérablement gonfler sa valeur. La pièce a grimpé de 31% jeudi, juste après la découverte de la proposition. Il a maintenant une valeur de 288 $. Voyons où ce gain pourrait mener Monero à l’avenir:

L’accent mis par les analystes sur Monero semble être le dépassement de la barre des 300 $. L’Agence de prévision économique prévoit un maximum de 327 $ pour XMR en décembre. DigitalCoinPrice pense que 300 $ ne font que commencer. Ils prévoient une valorisation de 437 $ d’ici la fin de 2021. De même, WalletInvestor prédit une valorisation de 470 $ pour XMR au cours des 12 prochains mois.

