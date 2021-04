Prévisions de prix Neo (NEO): où ira le rival Ethereum après le lancement de N3?

De toutes les crypto-monnaies qui progressent jusqu’en 2021, Néo (CCC:NEO-USD) est celui qui ne reçoit pas ses cotisations. La pièce s’est épanouie tranquillement depuis la nouvelle année et est négligée au profit de jetons comme Bitcoin (CCC:BTC-USD) et Dogecoin (CCC:DOGE-USD). Mais maintenant, avec la mise en œuvre de son nouveau protocole blockchain, les investisseurs se tournent vers le Ethereum (CCC:ETH-USD) rival. Le résultat est un certain nombre de prévisions de prix haussières Neo (NEO).

Source: Wit Olszewski / Shutterstock.com

Neo est le plus ancien protocole de blockchain chinois, fondé en 2013. La société a réorganisé sa blockchain une fois auparavant, et prépare maintenant une troisième version. Néo N3 a été lancé fin mars et est considéré comme un moment décisif pour l’entreprise. Neo se targue d’être un homologue Ethereum, et avec le réseau Ethereum en difficulté, beaucoup pourraient se tourner vers N3.

Ethereum a vu les coûts de transaction monter en flèche sur son réseau en raison de la consommation d’énergie consommée par la blockchain. N3 arrive à un moment opportun, offrant aux développeurs une option moins coûteuse. N3 multiplie par cinq la vitesse de transaction par rapport à son prédécesseur, traitant 5 000 transactions par seconde. La vitesse considérablement accrue s’accompagne d’une baisse des frais de gaz, ce qui ne manquera pas d’attirer les développeurs fatigués du coût croissant d’utilisation du réseau Ethereum.

Le déploiement N3 met beaucoup de battage médiatique derrière la crypto. Les médias comparent Neo et Ethereum et révèlent qu’un investissement NEO s’avère plus lucratif qu’un investissement ETH. Benzinga rapporte qu’un investissement de 1 000 $ dans NEO en janvier vaudrait maintenant plus de 8 000 $, contre un bénéfice de seulement 2 000 $ avec ETH.

Les prévisions de prix Neo (NEO) se réchauffent après le lancement de N3

Le lancement de N3 renforce le statut de Neo, et les analystes estiment que la société n’a pas encore franchi sa phase de croissance. En fait, beaucoup pensent que les progrès ne font que commencer. Regardons quelques prévisions de prix Neo (NEO):

WalletInvestor prédit que la pièce NEO s’appréciera à 138,56 $ l’année prochaine. InvestingCube prédit que plus probable qu’improbable, NEO atteindra le prochain niveau de résistance de 150 $ dans un proche avenir. Being Crypto prévoit un prix entre 120 $ et 200 $ d’ici la fin de 2021. L’Agence de prévision économique prédit que d’ici mai 2022, NEO vaudra 203 $.

A la date de publication, Brenden Rearick ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Brenden Rearick est rédacteur adjoint de nouvelles pour l’équipe du marché d’aujourd’hui d’InvestorPlace. Il est diplômé de l’Université de Pittsburgh avec un diplôme en rédaction professionnelle et en sciences politiques. Ses antécédents journalistiques couvrent de nombreux sujets et il se targue de fournir les informations financières les plus précises et les plus impartiales.