Prévisions de prix Polkadot: le DOT peut-il atteindre 35 $ d’ici la fin janvier?

Polkadot DOT / USD est un protocole qui connecte la blockchain et permet à la fois de la valeur et des données d’être envoyées sur des réseaux qui étaient autrefois incompatibles. Il est conçu pour être rapide et évolutif.

Le jeton de crypto-monnaie natif de Polkadot est DOT, qui permet la gouvernance et peut être utilisé pour les jeux d’argent. En outre, le jeton DOT peut être acheté ou vendu sur de nombreux échanges de crypto-monnaie qui le prennent en charge.

Les développements à pois comme catalyseur de croissance

Le 30 décembre, nous avons expliqué comment Polkadot s’est associé au géant allemand des télécommunications T-Systems MultiMedia Solutions (MMS), où Deutsche Telekom a reçu des jetons DOT.

Le 3 janvier, Gavin Wood a écrit le Polkadot 2021 Roundup, où il a passé en revue tout ce qui s’est passé au sein de l’écosystème de Polkadot tout au long de 2021.

Les mises à jour les plus notables de celles-ci comprenaient l’achèvement des cinq premières enchères et la façon dont Kusama a vu le lancement et le fonctionnement de seize parachutes sur son relais.

Polkadot a également vu une mise à jour via sa version 2 de XCM, qui est la première version prête pour la production de XCM et a fait ses débuts sur Polkadot ces dernières semaines.

La technologie de paris trouvée à Polkadot a également évolué, où le nombre de comptes de nominateurs qu’elle peut prendre en charge a triplé, passant de 6,00 fin 2020 à 22 000 à son apogée en 2021.

De plus, FRAME, qui est l’API et le framework qui permettent de composer des modules faciles à composer de logique métier en chaîne, a également vu une mise à jour, où toutes les palettes ou modules utilisent une macro procédurale idiomatique.

Tout cela a le potentiel d’augmenter la valeur du jeton DOT.

Faut-il acheter Polkadot (DOT) ?

Le 4 janvier, Polkadot (DOT) valait 29,49 $.

Pour avoir une meilleure perspective sur le type de valeur du jeton DOT, nous passerons en revue son point de valeur ATH ainsi que ses performances le mois dernier.

Quant à la valeur maximale historique du jeton DOT, c’était le 4 novembre lorsqu’il a atteint une valeur de 54,98 $. Ici, nous pouvons voir qu’à son point ATH, le jeton avait une valeur supérieure de 25,49 $ ou de 86%.

Lorsque nous examinons les performances du jeton en décembre, nous pouvons voir qu’il a atteint son point de valeur le plus élevé le 3 décembre, avec une valeur de 36,54 $.

Cependant, son point le plus bas en valeur était le 20 décembre, lorsque le jeton est tombé à 23,54 $ en valeur. Cela nous donne une indication que la valeur du jeton a diminué de 13 $ ou 35%.

Cependant, du 20 décembre au 4 janvier, le jeton a vu sa valeur augmenter de 5,95 $ ou 25 %.

Dans cet esprit, DOT est un achat solide, car nous pouvons nous attendre à ce qu’il atteigne 35 $ d’ici la fin janvier.

