Prévisions de prix Polygon, Terra, Loopring pour 2022 | Invezz

Le marché des crypto-monnaies avance ce mercredi, et cette situation soutient également le prix de Polygon MATIC/USD, Terra LUNA/USD et Loopring LRC/USD.

Bitcoin se négocie au-dessus du niveau de 48 000 $, et pour l’instant, tout indique que le prix pourrait à nouveau dépasser la résistance de 50 000 $.

Selon l’analyste Michaël van de Poppe, cela pourrait être la fin du cycle mini-ours, et il pense que Bitcoin restera dans un marché haussier jusqu’au troisième trimestre 2023.

Le marché des crypto-monnaies continue d’attirer de gros investisseurs et, selon les dernières nouvelles, MicroStrategy a annoncé son intention d’acheter plus de Bitcoins.

MicroStrategy est le plus grand détenteur de Bitcoin d’entreprise coté en bourse au monde, détenant actuellement 122 478 Bitcoins acquis à un prix d’achat moyen de 29 861 $.

De nombreuses institutions ont commencé à considérer les crypto-monnaies comme une excellente réserve de valeur, tandis que Mike McGlone, stratège principal des produits de base chez Bloomberg, a déclaré qu’il pensait que 2022 serait une année réussie pour Bitcoin et d’autres crypto-monnaies. Eric Demuth, PDG de Bitpanda, a ajouté :

Au cours des dernières années, l’espace des crypto-monnaies est passé d’un marché de niche à un marché qui se rapproche du grand public, et un nombre croissant d’investisseurs souhaitent s’exposer au monde des crypto-monnaies.

Polygon, Terra et Loopring pourraient encore progresser en janvier si la tendance positive se poursuit, et les traders devraient considérer que si Bitcoin dépasse à nouveau la résistance de 60 000 $, cela ajouterait un élan supplémentaire à l’ensemble du marché des crypto-monnaies.

MATIC cherche une résistance à 2,6 $

Polygon (MATIC) continue de bien performer au cours des derniers jours de bourse de 2021. MATIC pourrait aller plus loin dans le marché haussier en cours, et si le prix dépasse la résistance de 2,6 $, le prochain objectif de prix pourrait être à 2,8 $ ou même au-dessus.

Source des données : tradingview.com

En revanche, si le prix tombe en dessous du niveau de support de 2,2$, ce serait un signal de « vente » fort, et nous avons la voie ouverte vers 2$.

LUNA pourrait avancer au-dessus de 100 $

Le prix de Terra (LUNA) est passé de 59 $ à 96 $ depuis début décembre 2021, et le prix actuel s’élève à 95 $.

Source des données : tradingview.com

Si le prix brise la résistance de 100 $, le prochain objectif de prix pourrait être à 110 $ ; même ainsi, si le prix tombe en dessous du support de 80 $, ce serait un signal de « vente » fort.

LRC a un fort soutien à 2 $

Loopring (LRC) est passé de 1,98 $ à 2,4 $ en moins de 24 heures, et le prix actuel s’élève à 2,25 $.

Source des données : tradingview.com

Tant que le prix est au-dessus du niveau de support solide de 2 $, il n’y a aucun risque de baisse.

résumé

Le marché des crypto-monnaies continue de bien performer au cours des derniers jours de bourse de 2021, et Polygon, Terra et Loopring pourraient progresser davantage en janvier 2022 si la tendance positive se poursuit. De nombreuses institutions ont commencé à considérer les crypto-monnaies comme une excellente réserve de valeur, et selon les dernières nouvelles, MicroStrategy a annoncé son intention d’acheter plus de Bitcoins.

