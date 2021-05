Prévisions de prix Quant Crypto: où sera QNT en 2022? 2025? 2028?

Quant (CCC:QNT-USD) les prévisions de prix se réchauffent alors que les investisseurs s’intéressent à la crypto.

Avant d’aller trop loin dans les prévisions de prix, prenons un instant pour parler de la crypto Quant. C’est la crypto-monnaie du réseau Quant. Il s’agit d’un réseau pour les particuliers et les entreprises qui offrent des services via sa passerelle Overledger DLT. Vous pouvez suivre ce lien pour en savoir plus sur la crypto.

Maintenant que vous êtes au courant, revenons à ces prévisions de prix pour la crypto Quant.

Prévisions quant aux prix de la crypto-monnaie

Nous commençons avec des prévisions de prix pour Quant crypto à partir de Digital Coin Price. Le site s’attend à ce qu’il atteigne 88,43 $ en 2022, 146,59 $ en 2025 et 226,18 $ en 2028. Viennent ensuite les prévisions de prix de Gov Capital. Il s’attend à ce que QNT atteigne 82,78 $ par an à partir de maintenant avant de grimper à 392,63 $ dans ses prévisions sur cinq ans. Wallet Investor a les prévisions suivantes pour QNT. «Sur la base de nos prévisions, une augmentation à long terme est attendue, le pronostic de prix pour 2026-05-23 est de 353,310 dollars américains. Avec un investissement de 5 ans, le chiffre d’affaires devrait être d’environ + 615,9%. » Enfin, nous terminons les prévisions de prix Quant crypto avec un aperçu de ce que TradingBeasts.com a à dire. Le site Web prévoit un prix moyen de 45,10 $ à la fin de l’année en cours. Il s’attend ensuite à ce que 2022 se termine avec QNT au prix moyen de 52,82 $. En regardant plus loin, il s’attend à ce que la crypto se négocie à un prix moyen de 68,57 $ à la fin de 2024.

QNT était en hausse de 13,6% sur une période de 24 heures jeudi après-midi. Il est également en hausse de 347,4% depuis le début de l’année.

