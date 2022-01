Prévisions de prix Terra : est-ce maintenant le bon moment pour acheter le jeton LUNA ?

Terra LUNA / USD est un réseau open source pour les stablecoins algorithmiques. LUNA est le jeton de crypto-monnaie natif utilisé pour parier, gouverner et garantir des pièces stables sur le réseau.

Les développements de Terra comme catalyseur de croissance

Le 6 janvier, nous avons examiné un rapport, où nous avons vu que Terra a grandi plus vite qu’Ethereum, avec Solana et Polkadot.

L’émetteur décentralisé de stablecoin Terra a publié une proposition visant à étendre le déploiement interchaîne du stablecoin TerraUSD (UST) dans cinq projets à Ethereum, Polygon et Solana.

La proposition, intitulée « UST Goes Interchain: Degen Strats Part Three », qui a été publiée jeudi par Terra Research, a fourni des détails sur la façon dont 139 millions de dollars d’UST seraient utilisés, ainsi que le stablecoin natif de Terra, LUNA, et sur quelles plateformes. est la proposition. passé.

Au sein de chaque mise en œuvre, Terra déposerait UST en différents montants allant de 250 000 $ à 50 millions de dollars dans le but de favoriser la stabilité de chacun des projets associés.

Une entrée notable ici est que le teneur de marché financier décentralisé et fournisseur de liquidités (DeFi), connu sous le nom de Tokemak sur Ethereum, finirait par recevoir un dépôt de 50 millions de dollars en UST sur six mois si la proposition est approuvée.

Les prêts sans autorisation, ainsi que la plateforme de prêt Rari Fuse, recevraient également 20 millions de dollars en UST sur six mois.

Faut-il acheter Terra (LUNA) ?

Le 7 janvier, Terra (LUNA) valait 73,14 $.

Pour avoir une meilleure perspective de ce que signifie exactement ce point de valeur pour le jeton Terra (LUNA), nous passerons en revue sa valeur la plus élevée de tous les temps ainsi que ses performances au cours du mois précédent.

En termes de performances en décembre, le 14 décembre, le jeton avait son point de valeur le plus bas à 52,75 $.

La valeur la plus élevée de tous les temps pour Terra (LUNA) a eu lieu le 27 décembre, lorsque le jeton a atteint une valeur de 103,34 $. Cela nous donne une indication que le jeton Terra (LUNA) a vu sa valeur augmenter de 50,59 $ ou 96%.

Cependant, depuis lors, le jeton est tombé à 73,14 $. Cela vous place à un moment solide pour acheter, car sa valeur peut atteindre 80 $ d’ici la fin janvier.

