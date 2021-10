Prévisions de prix Terra: LUNA cible 50 $

Le prix de Terra (LUNA / USD) s’est redressé alors que le reste de l’industrie de la cryptographie s’est rallié et que les investisseurs ont réfléchi au nouveau procès intenté par Terraform Labs. Le prix de LUNA se négocie à 42 $, légèrement au-dessus du plus bas du week-end de 39,95 $. Il a une capitalisation boursière totale de plus de 17 milliards de dollars, tandis que UST, son stablecoin, est évalué à plus de 2,7 milliards de dollars.

Le procès de Terraform contre la SEC

La relation entre la Securities and Exchange Commission (SEC) et les crypto-monnaies ne se passe pas bien. Dans un communiqué, le fondateur de Terra a déclaré qu’il avait été cité à comparaître par la SEC. Et dans un communiqué publié vendredi, la société a déclaré que son PDG et la société contestaient les citations à comparaître émises par le régulateur.

Le procès se concentre sur le protocole Mirror, actuellement la troisième plus grande plate-forme DeFi construite sur la plate-forme Terra. Selon DeFi Llama, Mirror a une valeur verrouillée totale d’environ 1 milliard de dollars. Il est relativement plus petit qu’Anchor et Lido, qui ont un TVL de 4 milliards de dollars et 3 milliards de dollars.

Mirror est une plate-forme DeFi qui permet aux gens d’échanger des actifs synthétiques qui suivent une variété d’actifs tels que des actions, des biens immobiliers et même des actions. La SEC soutient que le Mirror Protocol offre des titres non enregistrés aux commerçants. Dans le procès, Terra a déclaré :

« En plus de violer ses règles concernant le service, la conduite de la SEC ici a violé ses règles l’obligeant à maintenir la confidentialité des ordonnances d’enquête formelles. »

Terraform, la société mère de Terra, a déclaré que le procès était également erroné. D’une part, la société n’est pas le développeur du protocole Mirror. Par exemple, la SEC ne peut pas intenter une action en justice contre Apple pour ce que les développeurs d’applications ont créé.

La SEC a également poursuivi Terraform en raison de son stablecoin connu sous le nom d’UST. L’UST n’est pas adossé à de l’argent réel. Au lieu de cela, il est soutenu par LUNA, sa crypto-monnaie.

Prévision de prix LUNA

Le graphique sur quatre heures montre que le prix de Terra s’est fortement redressé ces derniers jours. Il est en hausse d’environ 25 % par rapport à son plus bas niveau ce mois-ci. La pièce a également dépassé les moyennes mobiles de 25 et 50 jours, tandis que le MACD est passé au-dessus du niveau neutre.

La pièce semble former ce qui ressemble à un motif de tasse et de poignée. Par conséquent, le prix de LUNA devrait continuer de grimper alors que les taureaux visent le sommet historique de 50 $.

