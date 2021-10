Prévisions de prix Terra : où les grandes mises à niveau peuvent-elles amener la crypto LUNA ?

Les réseaux crypto se donnent du coude pour une place en tête du peloton cet automne. De plus en plus de réseaux ajoutent des mises à niveau robustes à leurs produits afin d’attirer la plus large base d’utilisateurs et de rationaliser leurs produits. Terre (CCC :LUNA-USD) est l’une des offres de stablecoin les plus populaires disponibles, offrant des pièces indexées liées à de nombreuses devises fiduciaires différentes. Maintenant, il occupe une place importante sous les projecteurs, grâce à ses mises à niveau aujourd’hui. En tant que tels, les investisseurs examinent les prévisions de prix de Terra pour voir où la mise à niveau pourrait mener la pièce LUNA.

Source : Andrii Yalanskyi/Shutterstock.com

La mise à niveau de Columbus-5 vise à augmenter la valeur et la longévité de la pièce LUNA et du réseau Terra dans son ensemble, tout en élargissant le réseau du projet, Cosmos (CCC :ATOM-USD), une approche plus communautaire. Pour expliquer le plus grand changement apporté par Columbus-5, il faut d’abord savoir que Terra est une “planète” dans l’ensemble du “système solaire” du Cosmos. Il existe un certain nombre d’autres réseaux cryptographiques qui opèrent tous sous ce parapluie, y compris des projets à grande échelle comme le Chaîne Binance (CCC :BNB-USD). Une partie importante de la mise à niveau de Columbus-5 consiste à mettre en œuvre la communication inter-blocs (IBC). En utilisant IBC, les blockchains du réseau seront plus connectées les unes aux autres avec la communication et la gouvernance des utilisateurs.

Il convient également de noter dans la mise à niveau les modifications apportées au modèle de gravure de jetons LUNA. Lorsque LUNA est utilisé pour frapper des pièces stables liées à des monnaies fiduciaires, il est brûlé. Auparavant, une petite partie de LUNA était conservée et redistribuée en récompense aux détenteurs. Désormais, avec la mise à niveau, toutes les LUNA seront brûlées dans le but de rendre la crypto plus précieuse à chaque frappe.

Les prévisions de prix Terra augmentent après la mise à niveau de Columbus-5

La mise à niveau de Columbus-5 a atterri sur le réseau Cosmos aujourd’hui et les modifications apportées au réseau Terra ont été mises en œuvre. En tant que tel, la valeur de LUNA monte en flèche; la pièce gagne plus de 14%, même avec un volume de transactions en baisse. Le prix d’une seule LUNA s’élève désormais à 38,19 $. Les nouvelles et la flambée des prix qui en résulte augmentent également fortement la capitalisation boursière de la pièce. LUNA a dépassé avalanche (CCC :AVAX-USD) en taille, ce qui en fait la onzième plus grande crypto au monde.

Mais où va LUNA à long terme ? Jetons un coup d’œil à certaines prévisions de prix de Terra et voyons ce que pensent les analystes :

La prédiction de WalletInvestor pour LUNA, se terminant en septembre 2022, évalue la pièce à 54,53 $. DigitalCoin pense que LUNA peut dépasser ce prix beaucoup plus rapidement. La prévision de fin d’année du site pour LUNA s’élève à 56,42 $. Gov Capital fait une prévision haussière sur 12 mois pour la pièce. Il dit qu’en septembre de l’année prochaine, la pièce verra un prix de 77,74 $. L’Economy Forecast Agency est neutre sur LUNA à court terme mais haussière à long terme. Le site indique que la pièce ne gagnera que quelques dollars avant la fin de 2021, plafonnant à 41,25 $. Cependant, d’ici septembre prochain, il indique que LUNA atteindra un sommet de 60,88 $.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.