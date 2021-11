Prévisions de prix THETA : le jeton peut-il atteindre 10 $ d’ici la fin novembre ?

THETA THETA / USD est responsable de la gestion de la gouvernance du protocole Theta.

Les utilisateurs ont la possibilité de mettre leur jeton THETA en jeu pour servir de nœud de validation et aider à produire de nouveaux blocs.

L’offre totale est fixée à 1 milliard, et c’est ce qui donne au jeton sa valeur.

Le développement du métaverse comme catalyseur de croissance

Le 16 août, Theta Network et One Championship se sont associés pour lancer un marché NFT.

Le métaverse a été salué comme la prochaine grande chose en ce qui concerne l’avenir d’Internet tel que nous le connaissons.

La croissance de l’écosystème Theta ne s’arrête jamais et à ce titre, Theta a annoncé le mois dernier un partenariat avec Decentral Games à travers lequel ils ont organisé une boîte de nuit.

Ils se sont tous deux associés à des discothèques populaires et spécifiques du monde entier, telles que l’Amnesia Ibiza en Espagne.

Le festival de musique virtuel a même présenté des DJ internationaux comme Benny Benassi, Paul van Dyk et d’autres.

L’objectif de Theta est de diriger les événements virtuels à venir et d’étendre davantage cette idée et d’utiliser la distribution P2P (peer-to-peer).

Cela permet aux utilisateurs de gagner du TFUEL tout en profitant du contenu.

De plus, Theta a également breveté la technologie NFT DRM qui sera intégrée au système de billetterie ThetaPass et, en tant que tels, les utilisateurs peuvent utiliser leurs billets personnalisés et assister à des événements en direct.

Tout cela peut contribuer à la croissance de l’écosystème Theta et à la valeur du jeton THETA.

Dois-je acheter THETA (THETA) ?

Le 9 novembre, THETA (THETA) valait 8 294 $.

Afin d’obtenir une indication du type de valeur qu’il s’agit pour le jeton et dans quelle mesure il peut potentiellement évoluer, nous le comparerons à sa valeur la plus élevée de tous les temps, ainsi qu’à ses performances en octobre.

Le plus haut historique de Theta a été atteint le 16 avril, lorsque le jeton a atteint une valeur de 15,72 $. Cela nous donne une indication qu’à son plus haut niveau historique, le jeton a vu sa valeur augmenter de 7 426 $ ou 89%.

En termes de performance d’octobre, THETA valait 5 $ le 1er octobre, ce qui était son point le plus bas du mois.

Le 31 octobre, la valeur du jeton a augmenté à 8 349 $, ce qui a marqué son plus haut point du mois. Ici, nous pouvons voir que le jeton a augmenté en valeur de 3 349 $ ou 67% tout au long du mois.

Dans cet esprit, THETA a le potentiel d’augmenter à 10 $ d’ici la fin novembre.

