Prévisions de prix Thorchain après la correction actuelle | Invezz

Thorchain RUNE / USD s’est affaibli par rapport aux récents sommets supérieurs à 17 $, enregistrés le 2 novembre, à 14,11 $, tandis que le prix actuel s’élève à 14,45 $. D’un point de vue technique, Thorchain (RUNE) reste dans une phase de correction, et le risque d’une nouvelle baisse persiste.

Protocole Blockchain pour l’échange de cryptos

Thorchain est un protocole blockchain d’échange d’actifs cryptographiques 100% autonome et décentralisé. En utilisant des interfaces de bureau et Web gérées par la communauté, vous pouvez basculer entre les chaînes de blocs et obtenir des performances passives pour fournir de la liquidité.

Thorchain vous permet de basculer entre les blockchains directement depuis votre portefeuille et tous les nœuds de Thorchain ne sont identifiables que par leur adresse IP et leur clé publique.

Il est important de mentionner que Thorchain permet bien plus que de simples échanges, et les utilisateurs potentiels doivent considérer que de nombreuses autres fonctionnalités sont en cours de planification.

Le protocole Thorchain est géré par des dizaines d’opérateurs de nœuds anonymes tout en maximisant les revenus des fournisseurs de liquidités et des opérateurs de nœuds. L’équipe Thorchain a ajouté :

Le montant émis par le protocole Thorchain est fixé sur un calendrier basé sur le calcul de la récompense par bloc. En règle générale, le paiement est de 67 % aux nœuds et de 33 % aux fournisseurs de liquidités, mais cette répartition peut changer en fonction de la façon dont le pendule incitatif oscille.

Si le réseau a des liens insuffisants, les opérateurs de nœuds doivent augmenter leurs liens ; si vous avez des obligations excédentaires, les fournisseurs de liquidités doivent mettre en commun plus d’actifs.

Le jeton natif de ce protocole blockchain est le jeton RUNE, et il joue un rôle crucial dans l’écosystème THORChain. RUNE n’est pas un jeton de gouvernance, mais il permet la liquidité et est lié pour protéger le réseau.

En d’autres termes, pour exécuter un nœud, il doit obtenir une quantité importante de RUNE et il est nécessaire de le faire correspondre en tant qu’actif de règlement 1: 1 en groupes.

RUNE monte en flèche depuis la mi-octobre 2021, et si vous décidez d’acheter cette crypto-monnaie au prix actuel, vous devez utiliser un ordre ‘stop-loss’ car le risque est toujours élevé. Le volume quotidien de RUNE reste élevé, mais techniquement, il reste dans une phase de correction.

Phase de correction

Thorchain (RUNE) est l’un des meilleurs du marché des crypto-monnaies depuis la mi-octobre 2021, et le prix de cette crypto-monnaie a dépassé les 17 $ ce mardi.

RUNE a prolongé sa correction par rapport aux récents plus hauts ce jeudi, mais si le prix repasse au-dessus de la résistance de 16 $, ce serait un signal pour acheter RUNE. Le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 18 $ ou même plus ; même ainsi, si le prix tombe en dessous du support de 12 $, ce serait un signal de « vente » fort.

résumé

Thorchain est un protocole blockchain pour l’échange d’actifs cryptographiques, tandis que son jeton RUNE natif permet la liquidité et protège le réseau. D’un point de vue technique, Thorchain (RUNE) reste en phase de correction et le risque de nouvelles baisses n’est pas encore écarté.

