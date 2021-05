Prévisions de prix VeChain (VET): où va VeChain après le crash de la crypto d’aujourd’hui?

La blockchain ne peut tout simplement pas faire une pause ces derniers temps, et cela fait mal VeChain (CCC:VET-USD) autant que n’importe lequel de ses pairs de crypto-monnaie. Se négociant actuellement autour de 11,8 cents, le VET-USD a baissé de plus de 25% au cours des dernières 24 heures. Sa pièce de monnaie VeThor (CCC:VTHO-USD) est également en baisse de près de 19% au cours des dernières 24 heures.

VeChain est une blockchain d’approvisionnement et de logistique conçue pour permettre aux entreprises de suivre les stocks de la création au point de vente. Les volumes de négociation de VET-USD et VTHO-USD ont augmenté respectivement de 125% et 122% au cours des dernières 24 heures.

À moins que vous n’ayez été sous un rocher et loin du Web, vous avez peut-être remarqué que les crypto-monnaies ne font pas si chaud. Le catalyseur de la chute précipitée de mercredi était bien sûr l’annonce d’une sévère répression de l’utilisation de la crypto-monnaie en Chine. Alors que la position anti-crypto-monnaie de la Chine est une vieille nouvelle, l’annonce des organismes de surveillance financiers du gouvernement semblait signaler une nouvelle phase de réglementation plus intense.

Certains des partenaires stratégiques de VeChain, notamment le National Research Consulting Center et Yida China Holdings, sont basés en Chine. Pour compliquer davantage les choses, certains de ces partenariats sont avec des entreprises appartenant au gouvernement chinois, telles que les marchandises importées directement et China Unicom, ou même le gouvernement chinois lui-même, comme dans le cas de la zone de développement économique de la nouvelle zone de Gui’an.

Bien que ces partenariats remontent à 2017 et 2018, ils suggèrent à tout le moins qu’il existe une controverse entre diverses divisions du gouvernement chinois en ce qui concerne les actifs basés sur la blockchain. Et à titre de comparaison, la secrétaire au Trésor américaine Janet Yellen a été une critique virulente des crypto-monnaies, mais cela n’a pas conduit à beaucoup de changement dans les affaires des crypto-monnaies aux États-Unis.

Les nouvelles de mardi en provenance de Pékin ont aggravé la baisse de la semaine dernière sur la blockchain après que le PDG Elon Musk a tweeté cela Tesla (NASDAQ:TSLA) n’accepterait plus Bitcoin (CCC:BTC-USD) à titre de paiement en raison de préoccupations environnementales. Cette annonce a suscité une vague d’intérêt pour les crypto-monnaies plus vertes alors que les marchés réagissaient.

En général, les investisseurs se demandent si la bulle de crypto-monnaie a finalement éclaté; sans surprise, beaucoup diraient non.

Actuellement négocié pour un peu plus de 12 cents, où va le VET-USD ensuite? Voici quelques prévisions de prix VeChain (VET-USD).

Prévisions de prix VeChain (VET-USD)

