Prévisions de prix Venus (XVS): où ira la crypto XVS après la combustion massive de jetons?

Les problèmes modernes nécessitent des solutions modernes, et Vénus (CCC:XVS-USD) tente de créer une solution décentralisée au problème de garantie de la crypto. Le modèle de jalonnement innovant de la plate-forme, combiné à une récente gravure de jetons, conduit les investisseurs vers les prévisions de prix de Venus (XVS).

Source: Shutterstock

Les prêteurs traditionnels ne permettent pas aux investisseurs de nantir des actifs de crypto-monnaie en garantie de prêts ou d’autres applications financières. De nombreux investisseurs ne veulent pas avoir à vendre leurs portefeuilles, par peur des impôts sur les gains en capital ou des opportunités de croissance manquées. Vénus cherche à éliminer ce dilemme en créant une «monnaie stable synthétique», qui peut être convertie en monnaie nationale.

Fondamentalement, les prêteurs peuvent miser une variété de pièces différentes sur le protocole Vénus, comme Bitcoin (CCC:BTC-USD), par example. Lorsqu’ils sont jalonnés, les utilisateurs peuvent ensuite retirer des jetons vBTC frappés, tandis que leur jalonnement rapporte un APY. Ils peuvent prendre les jetons vBTC, les convertir en un stablecoin comme Pièce USD (CCC:USDC-USD) et convertissez-le en dollars américains. À partir de là, l’investisseur peut utiliser la devise dans les applications financières traditionnelles et effectuer des paiements sur le vBTC à tout moment. Lorsque l’utilisateur termine ses paiements, il peut supprimer son jalonnement avec un rendement sain en plus.

Le protocole est encore une autre application DeFi hors des sentiers battus qui permet aux investisseurs de se distancer des grandes banques. C’est un succès auprès des fans de DeFi, et le jeton XVS est une grande incitation à l’utilisation de la plate-forme. XVS est un jeton de gouvernance qui donne aux détenteurs le pouvoir de prendre des décisions concernant le protocole.

Prévisions de prix Venus (XVS): que se passe-t-il après la gravure de jetons?

XVS connaît aujourd’hui un bond considérable. Le jeton est en hausse de 50% avec une augmentation de 98% du volume des transactions. La reprise peut être attribuée à la gravure massive de jetons des développeurs en prévision du lancement du jeton VRT. Le jeton VRT, un jeton de récompense pour les détenteurs de XVS, a eu lieu hier. Apparemment, environ 50% des jetons XVS ont été brûlés, une réduction massive de l’offre qui entraîne une énorme augmentation de la demande.

Le résultat est un certain nombre d’appels de prix haussiers. Nous allons jeter un coup d’oeil:

WalletInvestor évalue la valeur de XVS à 283 $ en 12 mois. Gov Capital est également optimiste sur Vénus, prévoyant une valorisation de 265 $ en un an. DigitalCoinPrice prédit un prix de 190 $ pour XVS d’ici la fin de 2021.

A la date de publication, Brenden Rearick ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.