Prévisions de tempête au Royaume-Uni: des vents de 46 mph frapperont la Grande-Bretagne en JOURS alors que plus d’un demi-MOIS de pluie à frapper | Météo | Nouvelles

BBC Weather: le Royaume-Uni se prépare à des vents violents et des averses

Selon WXCharts, le vent devrait atteindre 63 km/h (40 mph) vendredi à 15 heures. Samedi à midi, le vent devrait avoisiner les 100 km/h. Ceux qui recherchent une pause du temps venteux seront déçus.

Tout au long de la semaine prochaine, le vent devrait atteindre 75 km/h (46 mph) alors que le pays est frappé par des vents forts.

Le temps devrait également rester humide et maussade.

Le 9 novembre, à 6 heures du matin, le nord de l’Angleterre, de Manchester à Newcastle, verra la pluie tomber à mesure que l’eau arrivera au large de l’Atlantique.

Le 10 novembre, près de 57 mm (2,2 pouces) de pluie devraient tomber sur l’Irlande du Nord et les Highlands écossais.

De fortes pluies et des vents forts vont frapper le Royaume-Uni (Image: WX Charts/PA)

Des vents forts frapperont le Royaume-Uni ce week-end (Image: WX Charts)

Le Royaume-Uni reçoit en moyenne environ 88 millimètres (3,5 pouces) de pluie au mois de novembre, ce qui signifie que plus d’un demi-mois est prévu.

Le sud de l’Angleterre restera sec pendant la majeure partie du mois de novembre.

Mais le temps humide se répandra dans le reste du pays, car les villes côtières du nord et du sud-est de l’Angleterre connaîtront un temps misérable d’ici le 13 novembre.

D’ici le 19 novembre, tout le pays sera inondé de fortes pluies, l’Écosse et le nord-est de l’Angleterre étant les plus touchés.

Aperçu hivernal (Image : WX Charts)

Les prévisions à long terme du Met Office prévoyaient de fortes pluies et des vents forts devraient frapper le pays à partir de la semaine prochaine.

Ils ont prédit : « Des averses violentes sont possibles dans l’extrême est et le nord-est en début de période, mais celles-ci se dissipent rapidement.

« Sinon, beaucoup de beau temps sec avec de longs ensoleillements. Sensation de froid au début, avec des gelées possibles, surtout dans le nord.

« La pluie et des nuages ​​plus épais empièteront alors progressivement de l’ouest.

Records météorologiques britanniques pour les précipitations et le vent (Image: Express)

« Les zones de basse pression situées au nord ou au nord-ouest du Royaume-Uni apporteront alors des conditions instables, affectant principalement le nord et l’ouest, avec de fortes pluies et des vents forts suivis d’interludes plus frais et plus pluvieux.

« Le temps le plus sec et le plus lumineux sera probablement dans le sud-est, où les bandes de pluie seront souvent faibles. »

Malgré les prévisions météorologiques humides, les températures devraient être autour de la moyenne pour la période.

Les averses hivernales devraient se poursuivre tout au long du mois de novembre et début décembre.

De fortes pluies devraient tomber (Image: WX Charts)

Les conditions seront probablement moins orageuses et venteuses, mais avec des prévisions de gel et de brouillard, les températures devenant « légèrement plus froides que la moyenne ».

Des avertissements et alertes d’inondation sont actuellement en vigueur dans certaines parties de l’Angleterre et du Pays de Galles et des averses devraient frapper davantage de régions du pays pendant la nuit et tout au long de la semaine.

Des inondations fluviales sont attendues dans certaines parties de York après de fortes pluies et il existe une possibilité d’inondations supplémentaires des eaux côtières, fluviales et de surface à travers le pays au cours du week-end.

Une propriété sur six en Angleterre risque d’être inondée par les rivières, la mer et les eaux de surface, selon The Flood Hub.

Le Royaume-Uni sera battu par des vents forts (Image: WX Charts)

Cela est susceptible d’augmenter avec le temps, en raison des effets continus du changement climatique.

En 2020, le niveau mondial de la mer a atteint un niveau record de 3,6 pouces au-dessus des niveaux de 1993, selon une étude de climate.gov.

Cela indique que le niveau de la mer augmente à un rythme qui a plus que doublé au cours du 20e siècle – de 0,06 pouce par an à 0,14 pouce par an.