BBC Weather: le Royaume-Uni prévoit des conditions ensoleillées et humides

Le sud de la Grande-Bretagne a connu des températures avoisinant les 20, atteignant parfois les 30, mardi et davantage mercredi après-midi. Une zone de basse pression s’éloignant des îles britanniques a entraîné de l’air plus chaud au nord de la France, créant des conditions inhabituellement chaudes pour la période de l’année.

Cependant, jeudi, les conditions devraient changer fortement, avec de fortes pluies et le risque de quelques averses.

Netweather TV explique : « Jeudi, une bande de pluie se déplacera vers le nord, se propageant dans la majeure partie de l’Angleterre et du Pays de Galles pendant la nuit de mercredi/jeudi, puis devenant lentement dans le nord de l’Angleterre et le sud de l’Écosse.

« Il peut encore y avoir des orages noyés dans la pluie, notamment dans le sud.

“Suivant, un temps plus clément avec des averses orageuses éparses se développera sur le reste de l’Angleterre et du Pays de Galles, et cela s’étendra également à l’Irlande du Nord.”

Les températures vont baisser, Londres s’attendant à 22C jeudi après-midi et Edimbourg à 20C.

Le temps le plus chaud sera le long de la côte est de l’Angleterre, avec une prévision d’environ 25 ° C pour Norwich.

Les parties occidentales de la Grande-Bretagne seront plus fraîches, avec des températures atteignant 19 ° C à Cornwall et Belfast et atteignant 15 ° C pour les îles occidentales.

Les averses de jeudi pourraient provoquer des “inondations éclair” dans certaines parties de la Grande-Bretagne, selon Jim Dale, un prévisionniste des services météorologiques britanniques.

S’adressant à Express.co.uk, il a déclaré: “Il y aura des orages mercredi et jeudi cette semaine.

« À partir de jeudi, les orages épars devraient se généraliser en Angleterre et au Pays de Galles.

« La basse pression du sud repoussera la haute crête d’air chaud d’ici la fin de la semaine, ce qui pourrait provoquer des crues soudaines, de la grêle, des tempêtes et même des mini-tornades si vous n’avez vraiment pas de chance.

« Donc, les gens doivent être préparés s’ils prévoient de se promener dans le parc avec un t-shirt.

«Ce n’est pas notre latitude normale pour cette période de l’année, car nous n’avons normalement pas ce genre de chaleur en septembre. C’est vraiment inhabituel. »

Le présentateur de BBC Weather, Chris Fawkes, a également prévu un changement radical des conditions jeudi.

Il a commenté: “Jeudi est vraiment un grand changement dans la météo, la plupart d’entre nous verront la pluie pousser vers le nord, suivie de périodes plus lumineuses et de fortes averses susceptibles d’être parfois orageuses.”

Avant la baisse de jeudi, les températures resteront chaudes mercredi après-midi avec 28C pour Londres et 27C pour Glasgow.

Le temps en Angleterre est similaire à celui de mardi, mais l’Écosse a connu une augmentation significative de la température.

Cependant, l’ouest de la Grande-Bretagne sera plus frais, avec 22C pour Liverpool et 19C pour Cornwall.

Les averses, avec quelques orages, se poursuivront jusqu’à vendredi et le week-end.

Netweather TV a déclaré: «À plus long terme, vendredi et samedi devraient être principalement nuageux avec moins d’averses et d’orages alors que la haute pression se reconstruit lentement à partir de l’ouest.

“Les températures seront généralement un peu au-dessus de la moyenne pour la période de l’année, culminant à 22 à 24 ° C dans le centre et l’est de l’Angleterre.

“Les perspectives à plus long terme voient la haute pression se rétablir dans le nord de la Grande-Bretagne, promettant beaucoup de temps chaud et sec et ensoleillé pour le nord-ouest de la Grande-Bretagne, mais potentiellement plus de nuages ​​pour le sud et l’est.”