in

Le Met Office a émis des avertissements météorologiques jaunes et jaunes dans certaines parties de l’Angleterre et de l’Écosse cette semaine après la chute de près d’un mois de pluie en une journée dimanche. Aujourd’hui, mercredi 28 juillet, est le troisième d’une séquence d’avertissements météorologiques de quatre jours imposée par le prévisionniste. Les avertissements prédisent des orages et de fortes pluies et s’accompagnent d’un risque d’inondation, qui a déjà fait des ravages dans certaines régions du Royaume-Uni en juillet.

Aujourd’hui, des avertissements engloutissent la majeure partie de l’Écosse, avec un avertissement d’orage jaune dans le sud de l’Écosse et un avertissement jaune de fortes pluies de Glasgow et d’Édimbourg vers le nord.

Un avertissement orange de fortes pluies prolongées qui pourraient être un “danger pour la vie” est en place dans les Highlands écossais, à l’est de l’Aberdeenshire.

Les avertissements météorologiques extrêmes resteront actifs au Royaume-Uni jusqu’à demain au plus tôt.

Le Met Office a déclaré que les fortes pluies seraient susceptibles de perturber les voyages et d’inondations.

“Les maisons et les entreprises sont susceptibles d’être inondées, causant des dommages à certains bâtiments et des eaux de crue rapides ou profondes sont possibles, mettant la vie en danger”, a déclaré le prévisionniste.

Les derniers avertissements pour l’Écosse surviennent après que le tonnerre et la foudre se soient abattus sur la majeure partie du Royaume-Uni, avec un puissant coup de foudre détruisant totalement une route à Milton, Portsmouth.

Le Met Office, qui a partagé une photo de la route ravagée par les intempéries, a déclaré: “La foudre cherchera souvent le chemin de moindre résistance à travers des objets plus grands, mais pas toujours.”

En plus des dévastations causées par la foudre, certaines parties du Royaume-Uni, dont Londres, ont été secouées par des inondations, certaines maisons et stations de métro de la capitale submergées d’eau à hauteur de taille, tandis que les services d’urgence des hôpitaux ont perdu le courant et ont été contraints de fermer.

À un moment donné, les passagers ont même dû être sauvés d’un bus bloqué.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a déclaré que les récentes inondations soudaines montraient que “les dangers du changement climatique se rapprochent maintenant de chez nous”.

Hier, M. Khan a tenu une réunion avec les conseils, Transport for London, les pompiers de Londres et l’Agence pour l’environnement pour discuter de la manière dont les inondations peuvent être évitées et leurs impacts réduits.

Il a déclaré que les services d’urgence de Londres avaient reçu des centaines d’appels concernant le temps violent de dimanche.

“Les graves inondations soudaines à Londres au cours des deux derniers week-ends auront causé une inquiétude et une anxiété majeures pour de nombreux Londoniens et cela montre que les dangers du changement climatique se rapprochent maintenant de chez eux”, a ajouté le maire récemment réélu.

“Malgré des pouvoirs limités dans la région, cela reste une priorité clé pour moi-même et les dirigeants du conseil de Londres que davantage soit fait pour lutter de toute urgence contre les inondations et les autres impacts du changement climatique.

“C’est pourquoi j’ai réuni tous les partenaires clés pour voir ce qui peut être fait de plus, y compris les compagnies des eaux qui doivent résoudre les problèmes localisés d’infrastructure qui peuvent exacerber l’impact des inondations.”

M. Khan a poursuivi: “Je continue de faire pression sur le gouvernement pour qu’il délègue davantage de fonds et de pouvoirs aux dirigeants locaux pour nous permettre de faire face à la fois aux inondations et aux impacts plus larges du changement climatique.

« La COP26 cette année offre au gouvernement l’occasion de faire preuve de leadership mondial et de nous donner les pouvoirs et les ressources dont nous avons besoin pour prendre des mesures encore plus audacieuses contre le changement climatique.

Le Met Office a précédemment déclaré qu’une étude officielle devrait être achevée avant que des liens puissent être établis entre les conditions météorologiques erratiques et le changement climatique.

SUIVEZ CI-DESSOUS POUR LES MISES À JOUR EN DIRECT…