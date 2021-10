Prévisions de tempête au Royaume-Uni: les Britanniques ont émis une alerte à la foudre alors que de fortes pluies déclencheraient un délavage SEMAINE-LONGUE | Météo | Nouvelles

Selon les prévisions, les Britanniques devraient être battus par une forte bande météorologique venant de l’ouest. Pour cette raison, de fortes pluies sont attendues plus tard cette semaine pour la majeure partie du pays. L’arrivée du front météorologique de l’Atlantique entraînera également une baisse des températures à travers le pays.

Commentant les perspectives pour mercredi à vendredi, BBC Weather a déclaré: « Mercredi sera très venteux et de fréquentes bandes d’averses violentes arriveront de l’ouest.

« Ceux-ci seront souvent lourds et peuvent produire du tonnerre ou de la grêle par endroits.

« Alors que le centre de la dépression se déplace vers l’est jeudi, de l’air plus frais en provenance du nord se déplacera en apportant de nouvelles averses et une nuit fraîche pour beaucoup.

« Vendredi deviendra plus sec et plus lumineux à mesure que la haute pression augmentera. »

Selon les graphiques de WXCharts, les niveaux de pluie pourraient atteindre 5 mm par heure mercredi dans certaines parties du pays.

Mercredi soir, Londres, la côte sud et l’est de l’Angleterre pourraient voir jusqu’à 10 mm par heure en raison du front atlantique.

Alors que la majorité de l’Angleterre et du Pays de Galles connaîtront de fortes précipitations, les graphiques prédisent également que certaines parties de l’Écosse pourraient également connaître des averses de neige.

Ces averses de neige s’intensifieront jeudi matin avec des parties du nord de l’Angleterre et de l’Écosse connaissant des chutes de neige pouvant atteindre 3 cm par heure.

JUST IN : Brexit LIVE : Prenez ça, UE ! Ford soutient le Royaume-Uni pour une voiture électrique

En effet, les graphiques montrent que certaines parties du sud-ouest, du nord et de l’Écosse connaîtront 2 mm de pluie par heure mardi après-midi.

Commentant les prévisions à partir de ce soir, la BBC a mis en garde contre de fortes pluies.

Ils ont ajouté: « Cette soirée deviendra plus sèche pour la plupart, mais elle restera nuageuse pendant la nuit pour une grande partie du Royaume-Uni.

« Les régions de l’ouest verront à nouveau de fortes pluies arriver jusqu’au petit matin.

« Une nuit fraîche et très douce.

« Demain sera assez instable pour la plupart. Des pluies abondantes et persistantes affecteront la plupart des régions tout au long de la journée, mais le sud-est connaîtra un après-midi plus sec.

« Très venteux avec de fortes rafales par endroits. »