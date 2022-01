Prévisions de tempête au Royaume-Uni: les Britanniques seront trempés dans l’averse de l’Atlantique après la tempête «d’orage» | Météo | Des nouvelles

BBC Weather: Carol Kirkwood met en garde contre les températures glaciales et la glace

Deux avertissements météorologiques jaunes pour la neige et la glace sont en vigueur du Met Office, alors que la Grande-Bretagne se prépare à un froid glacial jeudi soir et à de la neige secouée vendredi. Cependant, les cartes et les graphiques montrent que le week-end apportera un changement de temps, une grande partie du Royaume-Uni étant trempée partout.

Après jeudi et vendredi de fortes tempêtes dans le nord, une grande partie de la Grande-Bretagne verra au moins 1 cm de neige au sol d’ici vendredi soir, selon les cartes de WXCharts.

Cependant, à l’approche de minuit, les systèmes de pression apportant du temps humide du Groenland continueront de traverser le Royaume-Uni, avec des précipitations pouvant atteindre 2 mm par heure frappant les Hébrides extérieures et certaines parties de l’Irlande du Nord pendant la nuit.

Alors que les chutes de neige devraient se poursuivre en Écosse, samedi à 6 heures du matin, la bande météo verra une grande partie de la côte ouest de la Grande-Bretagne tremper, Manchester et Liverpool recevant 5 mm de pluie par heure.

Au fur et à mesure que la matinée se poursuit, le pire des temps humides aura traversé l’Écosse, avec moins de 1 mm de pluie légère tombant le long de la côte ouest, tandis que les pluies plus abondantes pénètrent dans les Midlands, le Pays de Galles et certaines parties du sud-ouest de l’Angleterre.

Météo au Royaume-Uni: la Grande-Bretagne devrait plonger sous la pluie de l’Atlantique au cours du week-end (Image: WXCHARTS)

Météo au Royaume-Uni : vendredi soir, un front du Groenland apporte des précipitations au Royaume-Uni (Image : WXCHARTS)

Le Pays de Galles connaîtra la pire des pluies à ce moment-là, avec 3 à 5 mm de précipitations attendues.

Alors que samedi se poursuit, la première bande de pluie aura traversé une grande partie de la Grande-Bretagne, Londres et le sud-est voyant la fin des averses de 3 mm à 15 heures.

On s’attend à ce qu’une autre bande de temps atlantique, bien que beaucoup plus faible, frappe à ce moment-là, avec de légères chutes de neige le long de la côte ouest de l’Écosse et près de Derry.

Une nuit plus calme, avec des précipitations intermittentes, est prévue car dimanche verra ensuite des plaques de pluie et de neige dans toute la Grande-Bretagne.

Dimanche à midi, Manchester connaîtra le pire des temps avec jusqu’à 3 mm de pluie et 2 cm de neige.

Météo au Royaume-Uni: samedi voit jusqu’à 5 mm à Manchester et de la pluie toute la journée (Image: WXCHARTS)

Météo au Royaume-Uni: dimanche voit une clairière avant que lundi n’apporte un autre front météorologique (Image: WXCHARTS)

Jo Farrow, prévisionniste de Netweather.tv, a déclaré que « l’air maritime polaire en provenance du Groenland, traversant l’Atlantique Nord », devrait capter « de l’humidité, puis nous lancer de nombreuses averses » d’ici vendredi.

Elle a écrit pour le site Web : « Vendredi matin, un nouveau petit centre de dépression se développe au large du sud-ouest de la Grande-Bretagne, qui renvoie à une autre dépression atlantique au large de la pointe du Groenland et se dirige à nouveau près de l’Islande.

« Cela se déplacera sur le sud-ouest de l’Angleterre, le West Country et le sud du Pays de Galles plus tard vendredi matin avec des nuages ​​et de la pluie mais aussi de la neige sur les collines.

« A garder à l’esprit pour Exmoor et Dartmoor avec un léger coup de vent dans l’après-midi. Les températures diurnes seront de 3 à 6 °C et il fera froid dans le vent et l’air humide.

« Les averses s’atténuent plus tard dans la journée à mesure que la pression augmente. Un autre gel pour la Grande-Bretagne au début, mais un air plus doux arrivera de l’ouest pendant la nuit, prêt pour samedi, loin de l’extrême nord.

Météo au Royaume-Uni: Jo Farrow a déclaré que la pression polaire « augmentera l’humidité et jettera beaucoup d’averses » (Image: NA)

Deux avertissements jaunes de neige et de glace ont été émis par le Met Office, avec l’ouest de l’Irlande du Nord et un tronçon des Hébrides extérieures et de l’extrême nord de l’Écosse jusqu’à Manchester.

L’avertissement météorologique de l’Irlande du Nord est en vigueur de 20 heures jeudi à 11 heures vendredi, tandis que la bande ouest de l’avertissement britannique commence à 20 heures et se termine à midi.

Le Met Office a déclaré: « De fréquentes averses de grésil, de grêle et de neige peuvent perturber les déplacements jeudi soir et vendredi matin. »

Les prévisionnistes ont ajouté qu’ils s’attendaient à des retards de voyage avec « une chance de certains véhicules et passagers bloqués, ainsi que des voyages en train et en avion retardés ou annulés », ainsi qu’une « petite chance que des coupures de courant se produisent et d’autres services ».

Météo au Royaume-Uni : le Met Office a mis en place deux avertissements météorologiques jaunes (Image : MET OFFICE)

S’adressant à Sky News, le porte-parole du Met Office, Grahame Madge, a mis en garde contre le potentiel d’orages.

Il a déclaré : « Parce que vous avez ce différentiel, il est possible, assez facilement, que l’air chaud au niveau du sol lorsqu’il se réchauffe commence à monter très rapidement dans l’air froid et c’est ce qui crée le potentiel d’orages, donc nous sommes probablement à voir avec les autres averses hivernales, susceptibles de voir de la grêle et de la neige. »

La productrice météo de Sky News, Joanna Robinson, a également déclaré: « La pluie se répandra dans toutes les régions aujourd’hui, apportant de la neige sur des terrains plus élevés en Écosse, dans le nord de l’Angleterre et au Pays de Galles. Des vents forts sur les collines entraîneront également un risque de dérive et de blizzards.

« Des averses hivernales s’ensuivront, avec des orages locaux possibles dans l’ouest, principalement le nord-ouest. Un orage qui se produit avec des précipitations hivernales est appelé orage et est assez rare.

« Les éclairs peuvent sembler plus brillants à cause de la lumière se reflétant sur les flocons de neige, mais la neige peut atténuer le bruit du tonnerre. »