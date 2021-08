Prévisions de tempête au Royaume-Uni : les ouragans de l’Atlantique en provenance des États-Unis s’écraseront sur la Grande-Bretagne – Alerte La Nina | Météo | Nouvelles

in

Les météorologues ont averti que le Royaume-Uni pourrait être touché par une série d’anciens ouragans traversant l’Atlantique vers la fin septembre et le début octobre. Selon Brian Gaze, prévisionniste à The Weather Outlook, le Royaume-Uni a tendance à avoir plus de zones de basse pression qui commencent à pousser de l’ouest, et certaines d’entre elles peuvent être les restes d’ouragans qui se dirigent vers la Grande-Bretagne à travers l’Atlantique.

M. Gaze a ajouté que la période sèche prendra fin le plus tôt possible, entraînant un “risque accru” de pluie.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Pour le moment, les données du modèle informatique que je regarde, qui sortent environ un mois à l’avance, suggèrent cette transition vers un temps plus instable au cours de la seconde moitié du mois prochain.

“Ce qui semble se produire en ce moment, peut-être d’ici la fin de la première semaine de septembre, cela pourrait bien devenir plus instable dans le nord-ouest du Royaume-Uni, puis ce temps plus instable avec de la pluie se propagera probablement vers le sud-est au cours de la deuxième semaine de septembre.

Jim Dale, prévisionniste chez British Weather, a fait écho aux commentaires de M. Gaze, affirmant que le fait que le pays ait connu un temps “tranquille” et “stable” pendant quelques semaines signifie qu’il y a un risque légèrement plus élevé de tempêtes au Royaume-Uni.

M. Dale a déclaré: «Ces dernières semaines, nous semblions avoir été enfermés dans une haute pression, qui produit un temps stable.

« Un temps stable n’est pas inhabituel, pas à cette période de l’année, mais il a tendance à ne pas durer, et une fois que vous avez eu une bonne course avec, vous avez tendance à entrer de l’autre côté de la médaille.

“Et c’est le temps de l’Atlantique qui arrive.”

En plus de cela, Tyler Roys, météorologue principal et prévisionniste européen en chef chez AccuWeather, a menacé que le pays pourrait être au milieu d’une La Nina d’ici octobre.

« L’année dernière, entre fin septembre et début octobre, il n’y a eu qu’une seule tempête de ce type et elle a touché une grande partie de l’Europe occidentale, pas seulement le Royaume-Uni.

“En fin de compte, par rapport à la normale de fin septembre à début octobre, il y a une chance que nous voyions les restes d’une caractéristique tropicale (ou deux) avoir un impact sur le Royaume-Uni, alors qu’ils sont inférieurs à la chance normale pour les tempêtes non tropicales qui apportent des pluies torrentielles et des vents destructeurs avoir un impact sur le Royaume-Uni.

Dans le pire des cas, le Royaume-Uni peut s’attendre à une dépression ex-tropicale, qui pourrait apporter un “déluge de pluie”, selon M. Dale.

L’expert a ajouté : « Vous pouvez obtenir quelques centimètres de pluie en peu de temps, en plus bien sûr du vent orageux et des tempêtes.

« La profondeur et l’impact qu’ils auront dépendront de ce qu’ils contiennent et j’entends par là en particulier le côté pluie des choses s’il entraîne un peu d’air tropical.

« Tout cela soulève la question de savoir si nous verrons quelque chose de plus tropical. »

Il a poursuivi : C’est le calme avant la tempête. C’est ce scénario, le silence avant la tempête et qui pourrait bien se concrétiser.

« Je ne dis pas que ce sera le cas. Mais nous devrions avoir un bon préavis avant leur arrivée et nous devrions avoir un bon avertissement avant que les tempêtes n’arrivent.

«Nous devrions donc être en mesure d’avertir les gens avant que tout ce qui pourrait avoir des impacts graves ou catastrophiques n’arrive au Royaume-Uni. Mais c’est à ça que ça ressemble.“

Les prévisions du Met Office pour le début et la mi-septembre indiquent que la confiance « diminue au cours de cette période, cependant, il y a un signal pour que la haute pression et les conditions établies associées deviennent progressivement moins dominantes, avec une tendance vers des conditions plus instables ».

La prévision a ajouté: «Cela peut apporter des conditions changeantes avec des périodes d’averses et des périodes de pluie plus longues, entrecoupées de périodes plus sèches parfois.

“Les températures sont susceptibles d’être au-dessus de la moyenne pour la période de l’année.”

Netweather prévoit également que la dépression dominera le temps au-dessus de la Grande-Bretagne alors que le creux de l’Atlantique continue de progresser vers l’est entre le 13 et le 21 septembre.

Les prévisions de Netweather ont déclaré: “Les températures finiront probablement près de la normale dans la plupart des régions du pays, avec des types plus froids du nord-ouest affectant parfois le pays.

« Les précipitations, contrairement aux deux semaines précédentes, seront probablement supérieures à la normale.

“Il y a plus d’incertitude sur les quantités d’ensoleillement car elles dépendent des spécificités des conditions météorologiques instables, mais elles sont susceptibles d’être inférieures à la normale dans l’ouest, avec un ensoleillement plus proche de la normale plus probable pour les régions de l’est.”