Prévisions de tempête au Royaume-Uni: novembre de l’ENFER se profile alors que des «tempêtes de vent» et de fortes pluies vont frapper la Grande-Bretagne | Météo | Nouvelles

Alors que les Britanniques ont été traités à des conditions inhabituellement chaudes pour commencer l’automne, les prévisionnistes mettent désormais en garde contre un début de novembre humide et venteux. Tyler Roys, météorologue principal et principal prévisionniste européen d’Accuweather, a affirmé qu’il existe un niveau de « confiance modérée ». Il a déclaré à Express.co.uk: « En ce qui concerne le vent et la pluie, le potentiel de » tempêtes de vent « et de fortes pluies est présent avec un niveau de confiance modéré.

« Pour le moment, il est difficile de déterminer quand ces événements se produiront jusqu’au début novembre. »

À l’appui de M. Roys, les graphiques de WXCharts montrent des niveaux élevés de pluie le 30 octobre.

Selon les graphiques, certaines parties du pays pourraient voir plus de 5 mm de pluie par heure.

Londres et le sud-est de l’Angleterre connaîtront les précipitations les plus importantes le 30 octobre.

Cependant, la majorité du nord, des Midlands et du sud de l’Angleterre subiront un lavage à la fin du mois.

Le Pays de Galles connaîtra également des niveaux de pluie élevés, les graphiques affichant près de 3 mm par heure.

A minuit le dimanche 31 octobre, ce front de gros temps se dirigera vers l’ensemble du nord.

D’autres graphiques prédisent également des niveaux de vitesse du vent atteignant jusqu’à 75 km par heure pour le sud de l’Angleterre le 30 octobre.

« La question est de savoir s’il parvient au Royaume-Uni depuis l’est.

« La confiance est faible en ce moment en ce qui concerne l’endroit où ce coup froid va se terminer.

« Toute neige qui se produira se produira très probablement dans les Highlands écossais. »

Le Met Office a également prédit de fortes pluies et des vents venant de l’Atlantique.

Commentant la période entre le 26 octobre et le 4 novembre, ils prédisent : « Au cours des premiers jours de cette période, les systèmes atlantiques continueront de se déplacer de l’ouest, apportant de fortes pluies et des vents forts, localement de force coup de vent.

« Certaines bandes de pluie pourraient devenir lentes avec des accumulations de précipitations localement importantes, en particulier sur les collines occidentales.

« Des températures généralement autour ou un peu au-dessus de la moyenne.

« Le reste du mois d’octobre continuera de voir un temps instable et venteux arriver de l’Atlantique, avec des épidémies de pluie potentiellement abondante pour beaucoup. »