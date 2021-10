Prévisions de tempête au Royaume-Uni : un graphique terrifiant montre un jet-ream brutal de l’Atlantique faisant rage vers la Grande-Bretagne | Météo | Nouvelles

La Grande-Bretagne a été noyée sous des pluies torrentielles au cours des dernières 24 heures, provoquant des inondations généralisées dans tout le pays et le chaos pour des millions de personnes. Le Met Office a émis un avertissement météo jaune pour une grande partie du sud de l’Angleterre pour mercredi soir et jeudi matin alors que des averses s’abattaient sur le Royaume-Uni. Les températures ont également chuté à des chiffres uniques et les conditions devraient être généralement instables au cours du week-end, avec un large éventail de temps sec et pluvieux.

Mais signe alarmant, les dernières cartes météorologiques montrent un énorme front météorologique atlantique se déplaçant rapidement vers l’est en direction du Royaume-Uni au cours du week-end.

Cela pourrait frapper le Royaume-Uni dès lundi après-midi, augmentant considérablement le risque de périodes prolongées de pluie torrentielle.

Le météorologue du Met Office, Alex Deakin, a déclaré que la configuration du courant-jet de l’Atlantique semble être nord-sud, « ce qui est très évident en effet ».

Il a averti que les zones de basse pression seraient entraînées par le courant-jet vers les régions du nord du Royaume-Uni, ce qui déclencherait des périodes de pluie dans tout le pays.

Mais il a averti qu’avec ce « courant-jet amplificateur, cela pourrait signifier que les choses se bloquent », ce qui pourrait entraîner « une pluie persistante pendant plusieurs jours ».

M. Deakin a déclaré: « Lundi, il y a une basse pression à proximité et un front météorologique assis à travers le Royaume-Uni.

« Mais le courant-jet ne s’engage pas vraiment avec la basse pression et reste au sud.

« La configuration du courant-jet est plus nord-sud, en particulier dans l’Atlantique, ce qui est très évident en effet.

« Il y a la possibilité qu’un système météorologique se trouve juste dans le nord du Royaume-Uni et reste bloqué, ce qui pourrait apporter des pluies persistantes pendant plusieurs jours. »

Le Met Office a averti dans les dernières prévisions sur son site Web qu’il y aurait de fortes pluies dans le nord-ouest du Royaume-Uni et des « averses plus organisées » se formant dans le sud-ouest.

Cette pluie se poursuivra jusqu’à mardi « avant qu’une pluie organisée plus prolongée n’arrive ».

Le reste du mois d’octobre devrait être dominé par des conditions météorologiques plus instables en provenance de l’Atlantique, le nord et l’ouest du pays étant les plus touchés.

Le Met Office a déclaré: « Ensoleillement et averses éparses pour commencer la période de lundi, ces averses seront principalement généralisées et abondantes dans le nord-ouest.

« Des averses plus organisées se développent potentiellement dans le sud-ouest.

« Les vents seront modérés à frais pour la plupart.

« Les averses se poursuivent dans l’ouest mardi avant l’arrivée de pluies organisées plus prolongées.

« Les températures ont tendance à augmenter au cours des premiers jours de cette période avant de rester juste au-dessus de la moyenne.

« Le reste du mois d’octobre sera dominé par la météo en provenance de l’Atlantique.

« Souvent instable et venteux, avec des rafales de pluie. Plus humide au nord et à l’ouest.

« Des interludes secs plus brefs. Les conditions les plus sèches sont probables dans les régions du sud et du sud-est. Les vents sont plus légers ici, avec parfois un risque de brouillard pendant la nuit. »