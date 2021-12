Prévisions de tempête au Royaume-Uni: une bête atlantique de 90 mph va battre la Grande-Bretagne LA SEMAINE PROCHAINE – Avertissement du Met Office | Météo | Nouvelles

Selon les derniers WXCharts, le 14 décembre à minuit, les vents en Écosse et dans le nord de l’Angleterre devraient atteindre 109 km/h (67 mph) alors que la tempête atlantique frappe le pays. Les vents devraient atteindre 71 mph (115 km/h) d’ici minuit le 16 décembre alors que l’ensemble du pays et certaines parties de l’Europe deviennent bleus sur les cartes.

Tyler Roys, météorologue principal chez Accuweather, a confirmé que la nouvelle tempête devrait frapper au début de la semaine prochaine avant que le temps ne s’installe.

Il a déclaré à Express.co.uk: « Il pourrait y avoir une tempête qui longe l’ouest de l’Irlande dimanche, mais la confiance est faible quant à la menace du vent, mais elle ne sera pas nommée si cela se produit.

« Après que la principale trajectoire de la tempête se trouvera dans l’Atlantique et le Royaume-Uni ne rencontrera que des fronts se déplaçant au début de la semaine prochaine avant que la haute pression ne s’installe potentiellement pour le rappel de la semaine prochaine et du week-end à venir. »

La prédiction de M. Roys a été soutenue par le Met Office après avoir émis des avertissements de vents extrêmement forts dans la nuit de lundi.

Les avertissements jaunes pour le vent ont été émis pour les Highlands écossais et pourraient perturber les voyages, en particulier les services de ferry.

Ils ont prédit: « Des vents forts sont possibles dimanche soir et pendant la nuit, avant de faiblir rapidement lundi matin.

« Il est possible que des rafales de vent atteignent 80 à 85 mph, et plus de 90 mph à quelques endroits, en particulier sur les îles occidentales.

« Les rafales les plus fortes proviendront d’une direction ouest ou sud-ouest.

On pense que les trois victimes sont mortes après la chute d’arbres pendant la tempête.

Avant la tempête Arwen, le Met Office a émis un rare avertissement météorologique rouge pour les zones côtières du pays.

La tempête Barra a apporté de fortes pluies et des vents de 80 mph quelques jours seulement après que le pays a été touché par la tempête Arwen.

Mercredi, 3 200 foyers étaient toujours privés d’électricité dans le nord-est de l’Écosse, l’Irlande du Nord et le Pays de Galles.

Tous sauf 1 000 d’entre eux avaient été reconnectés mercredi en fin de soirée.

Des vents forts ont continué à frapper l’ouest de l’Angleterre et du Pays de Galles mardi, où des vitesses de 86 mph ont été enregistrées à Aberdaron, Gwynedd.

La tempête Barra a laissé des voitures submergées par des inondations à travers l’Écosse et une retraitée du Dorset est décédée après être tombée dans une rivière.