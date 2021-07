Prévisions de temps chaud au Royaume-Uni : une chaleur européenne de 28 °C se dirige vers le Royaume-Uni en HEURES – changement de système à venir | Météo | Nouvelles

in

BBC Weather: les températures devraient augmenter dans certaines parties du Royaume-Uni

Le mois de juillet démarre sur une note chaude alors que l’anticyclone traverse l’Europe au cours des prochains jours. Les dernières cartes thermiques de Netweather sont devenues rouges, montrant des sommets étouffants de 28°C atteignant la France demain. Les nuances de rouge sur la carte sont ensuite vues pousser vers le sud-est de l’Angleterre le même jour, déclenchant des sommets potentiels de 25 ° C à Londres et dans le Kent dans le sud-est.

Plus haut dans le pays, Leeds et Bradford dans le Yorkshire pourraient cuire à des sommets de 24C, tandis que Birmingham et Peterborough voient 22C.

Cependant, l’explosion de chaleur ne devrait pas durer longtemps au cours du week-end, car un nouveau système dépressionnaire qui se développe actuellement au-dessus de l’Atlantique devrait faire chuter les températures.

Nick Finnis de Netweather a expliqué comment une haute pression devrait balayer le Royaume-Uni vendredi, avant qu’un front plus froid n’arrive le lendemain.

Il a déclaré: “Vendredi, une haute pression s’installe à travers le Royaume-Uni, il devrait donc y avoir du soleil pour la plupart, même dans l’est de l’Angleterre – où il a été nuageux la plupart de la semaine.

Prévisions météo au Royaume-Uni : la Grande-Bretagne devrait se prélasser dans une chaleur de courte durée cette semaine (Image : NETWEATHER/GETTY)

“Le nuage se formera tout au long de la journée – ce qui pourrait apporter des averses bien dispersées à travers l’Angleterre et le Pays de Galles dans l’après-midi, mais la plupart leur échapperont probablement.

“Plus chaud encore, des températures atteignant 25C à Londres, 23C à Cardiff, 21C à Belfast, 20C à Edimbourg.

“Les hautes pressions ne durent pas longtemps avant que les basses pressions n’arrivent de l’Atlantique samedi, de sorte que le temps devenait de plus en plus instable du sud-ouest au cours du week-end.

“Des creux et un front froid se déplaçant vers le nord-est à travers l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Irlande samedi avant la basse pression à l’ouest de l’Irlande introduiront des averses dans de nombreuses parties de la journée, dont certaines seront lourdes de grêle et de tonnerre.

Prévisions de temps chaud au Royaume-Uni: le sud-est devrait cuire aux températures les plus chaudes vendredi (Image: NETWEATHER)

“L’ouest de l’Ecosse reste peut-être principalement sec et ensoleillé, peut-être quelques averses pour l’est de l’Ecosse s’éloignent de la mer du Nord.”

Les prévisions à long terme de la BBC entre le samedi 26 juin et le dimanche 4 juillet ont mis en garde contre l’arrivée de pluie et de vent la semaine prochaine après un “changement de configuration” météo.

Les prévisions ont déclaré: “Les prévisions pour le jeudi 1er et le vendredi 2 juillet ont une faible confiance, avec des conditions plus sèches pouvant se développer plus au sud.

“Mais des averses et peut-être des orages seront toujours possibles sur le sud et l’est de l’Angleterre.

Prévisions météo au Royaume-Uni : l’air chaud en provenance de France devrait se diriger vers le Royaume-Uni (Image : NETWEATHER)

“La fin de la semaine verra le schéma changer, avec des systèmes dépressionnaires plus importants se développant au-dessus de l’Atlantique et se rapprochant des îles britanniques.

“Nous pouvons voir de la pluie dans la plupart des zones avant les systèmes frontaux associés.

“Les régions de l’ouest et du nord seraient plus susceptibles de subir le plus gros de cette pluie et de l’augmentation des vents.

“Il deviendra également plus chaud avant la pluie, avec ces vents venant du sud au sud-ouest.”

Prévisions de temps chaud au Royaume-Uni: une haute pression devrait balayer la Grande-Bretagne (Image: WCHARTS)

Le Met Office a également prédit que juillet commencerait avec du soleil suivi de périodes de pluie en raison de conditions instables.

Les prévisions entre le lundi 5 juillet et le mercredi 14 juillet indiquaient: “Des conditions instables et plutôt changeantes semblent très probables jusqu’au début de cette période, apportant quelques éclaircies mais aussi des épisodes de pluie ou d’averses, qui peuvent parfois être fortes et orageux.

« Des températures généralement plutôt chaudes ou localement très chaudes dans les zones les plus ensoleillées.

Prévisions de temps chaud au Royaume-Uni : juillet a commencé sur une note chaude (Image : WXCHARTS)

“Au cours de la nouvelle semaine, des épisodes ensoleillés et des averses, ou peut-être des épisodes de pluie plus longs, sont très probables dans la moitié sud du Royaume-Uni.

“Les régions du nord et de l’est sont susceptibles de connaître le meilleur par temps beau et sec.

“Les températures sont très probablement supérieures à la normale, notamment en cas d’ensoleillement prolongé dans certaines parties du nord-est.

“Les vents seront parfois forts, avec des coups de vent côtiers à l’ouest et au nord-ouest.”