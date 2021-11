Prévisions de temps froid : -6 °C de gel polaire et de fortes chutes de neige pour écraser la Grande-Bretagne sur de nouvelles cartes | Météo | Nouvelles

Les cartes de WXCharts et Netweather ont montré que de grandes parties du Royaume-Uni seraient secouées par la neige après le 16 novembre. De plus, les températures devraient chuter, certaines régions voyant le mercure se lire à -6C (21,2F).

Alors que la semaine à venir devrait voir les Britanniques profiter d’un temps légèrement plus chaud et de conditions sèches, d’ici le 15 novembre, une vague de froid devrait geler une grande partie du Royaume-Uni.

À partir de midi le lundi 15 novembre, une grande partie du pays connaîtra des températures comprises entre 1 et 7 °C (33,8-44,6 °F).

De la neige devrait également tomber à partir de lundi, la côte nord-est de l’Écosse voyant jusqu’à 1 cm par heure s’installer au sol.

Les conditions froides devraient durer toute la semaine, lundi soir, la neige commencera à tomber dans le nord-est de l’Angleterre.

Le long du nord-est de l’Écosse, en particulier à Fort Williams, les températures pourraient atteindre un niveau inférieur à -6C (21,2F) le jeudi 18.

Certaines parties du Royaume-Uni peuvent également recevoir de la neige jusqu’à 48 heures entre le samedi 13 novembre et le dimanche 14 novembre.

Selon les cartes d’épaisseur de neige de WXCharts, la neige tombera jusqu’à 48 heures alors qu’un nouveau front froid s’abattra.

Les prévisions prévoient jusqu’à 21 cm (huit pouces) de neige dans le nord de l’Écosse.

Les prévisions à long terme du Met Office pour les 15 et 29 novembre comportent un risque accru d’« averses hivernales ».

Ils ont déclaré: « Pendant cette période, il y a une probabilité accrue d’averses hivernales du nord et du nord-ouest, initialement sur des terrains plus élevés, mais également un faible risque à des niveaux inférieurs plus tard dans le mois.

« Bien qu’il y ait peu de signes d’un temps stable prolongé et généralisé, les conditions seront probablement moins orageuses et venteuses.

« Là où il y a plus d’épisodes sédentaires, le gel et le brouillard sont de plus en plus probables, avec des températures légèrement plus froides que la moyenne. Globalement restant plus sec que la moyenne.

Steven Keates, météorologue du Met Office, a également déclaré à Express.co.uk que la deuxième moitié de novembre semblait appeler une grande partie du Royaume-Uni.

Il a déclaré: «La deuxième moitié de novembre semble un peu plus froide, ce qui signifie une probabilité légèrement plus élevée d’averses/neige hivernales – principalement des hauteurs du nord, en particulier des montagnes écossaises, mais peut-être parfois à des altitudes plus basses/plus au sud – essentiellement rien de trop inhabituel pour fin novembre.

« N’oubliez pas qu’avec les prévisions à plus long terme, nous examinons les tendances plutôt que les détails au jour le jour, donc cela ne complète pas la réduction de certains jours particulièrement froids, venteux ou humides, même si la moyenne sur quelques semaines est très banale. »

Pour le week-end Bonfire Night, aucune neige n’est prévue, mais une grande partie du pays est sur le point de se refroidir.

Aidan McGovern du Met Office a déclaré: « D’ici vendredi matin, dans les parties intérieures abritées du vent, il y aura un gel assez répandu, avec des températures dans le sud aussi basses que -3C.

« Vendredi s’annonce comme une autre journée largement agréable. Il y a beaucoup de soleil autour, en particulier dans le sud.

« Pour Bonfire Night, la plupart des endroits semblent secs.

« Le temps sera plus nuageux pour le nord et l’ouest, avec quelques épidémies de pluie légère, mais clair et frais ailleurs, donc de bonnes conditions d’observation pour les feux d’artifice. »