Après que la première semaine de janvier ait été marquée par des températures glaciales et des tempêtes de neige, la semaine à venir sera caractérisée par des conditions plus stables. Cependant, les cartes et les graphiques contiennent toujours de la neige qui pourrait frapper dans certaines parties du Royaume-Uni, avec également un temps humide.

Selon les cartes de WXCharts, le système de pression atlantique qui a apporté des tempêtes de neige et du froid du Groenland début janvier continuera de frapper, bien que plus doux.

Lundi à 18 heures, une bande de pluie, jusqu’à 3 mm par heure, frappera l’Irlande du Nord et une grande partie de l’Écosse.

Cependant, mardi matin, les conditions commencent à diviser la Grande-Bretagne, car l’Écosse connaît des températures inférieures à zéro et des chutes de neige dans certaines régions tandis que le reste du pays commence à connaître un temps anormalement chaud.

À midi, la neige sera présente dans les régions les plus hautes d’Écosse, tandis que le sud de l’Angleterre verra une bande de pluie frapper.

Alyssa Smithmyer, météorologue I, Forecasting AccuWeather, a déclaré à Express.co.uk : « Jusqu’à mardi matin, les risques de neige seront limités à des parties du nord-ouest et du centre de l’Écosse à travers les hautes altitudes. Les quantités de neige seront probablement limitées à moins de 3 cm (1 pouce) dans ces régions.

« Un front traversant le Royaume-Uni apportera des épisodes pluvieux, poussant du nord au sud, tout au long de la période allant de lundi midi au mardi après-midi.

« La meilleure chance de chutes de neige sera dans la nuit de lundi, lorsque les températures peuvent chuter à un niveau proche du point de congélation dans les collines d’Écosse.

« Après le passage de la frontière frontale, la haute pression se déplacera au-dessus de la tête, et le reste de la semaine sera un peu plus calme pour la plupart.

«Le nord de l’Écosse devrait toujours recevoir des averses occasionnelles jusqu’à vendredi, bien que de nature légère. Les températures dans le nord seront saisonnièrement chaudes jusqu’à la fin de la semaine, ce qui signifie environ 4 à 7 degrés F au-dessus de la normale pour cette période de l’année.

Ian Simpson, prévisionniste de Netweather.tv, a également déclaré dans ses prévisions que « la haute pression » commencera à s’installer à partir de mardi.

Il a déclaré: « L’anticyclone montera du sud mardi.

« Un front qui s’affaiblit apportera une autre journée nuageuse au sud de la Grande-Bretagne, avec quelques épidémies de pluie se dégageant lentement du sud, mais le temps sera principalement ensoleillé en Écosse, en Irlande du Nord et dans le nord de l’Angleterre.

« L’altitude devrait s’installer sur le sud de la Grande-Bretagne, ce qui signifie que sur l’Angleterre et le Pays de Galles, il sera sec et de nombreuses régions seront principalement ensoleillées, avec des températures atteignant 6 à 9 ° C par jour, et quelques gelées et brouillard pendant la nuit sous un ciel clair et des vents légers.

« Cependant, dans certaines régions, le brouillard peut être lent à se dissiper, ce qui entraîne un ensoleillement limité et des températures diurnes plus basses. »

Paul Michaelwaite, directeur de Netweather.tv, a ajouté que « la haute pression » occupera « le devant de la scène cette semaine ».

Après avoir vu lundi et mardi la basse pression apporter des éclaircies dans le sud, il a déclaré : « À partir du milieu de la semaine, cela devient plus délicat. Des gelées généralisées avec des plaques de brouillard verglaçant sont probables pendant la nuit dans une bonne partie de l’Angleterre et du Pays de Galles.

« Avec plus de nuages ​​et plus de vent, l’Écosse sera probablement principalement sans gel. Le jour, là où le brouillard et les nuages ​​bas s’attardent sur l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord, il va rester froid.

«Mais, là où le soleil perce, des sommets de 5 à 8°c seront plus typiques. L’Écosse sera probablement plus douce avec des sommets de 5 à 11 degrés, mais ne sera probablement pas aussi agréable que plus au sud, car les vents seront plus forts.

Le Met Office a ajouté que la semaine à venir serait probablement « plus douce pour la plupart ».

Ils ont déclaré: « Intervalles ensoleillés et averses dans le nord de l’Écosse, où il reste du vent (mardi).

« Un peu de pluie au début dans le sud, mais un ciel plus ensoleillé dans le centre du Royaume-Uni devrait éventuellement suivre dans la plupart des endroits. »

Cependant, dans leurs prévisions à long terme à partir du 23 janvier, ils ont déclaré: « Un régime plus instable est très probable fin janvier et début février avec des périodes de temps humide et venteux suivies d’interludes plus lumineux mais pluvieux.

« Les températures globales sont plus susceptibles d’être proches ou un peu au-dessus de la moyenne, bien que des intermèdes plus froids soient possibles.

« La neige pourrait tomber à des niveaux plus bas parfois dans des interludes plus froids, mais est très probablement sur des terrains plus élevés dans le nord. »