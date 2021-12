Prévisions de temps froid au Royaume-Uni : changement soudain alors que SUB-ZERO fait exploser des barils d’Europe – nouvelles cartes | Météo | Des nouvelles

Le Royaume-Uni a connu une pause bien méritée dans les conditions météorologiques ces derniers jours après que de fortes pluies et des vents forts de la tempête Arwen puis de la tempête Barra ont causé des perturbations généralisées. Un système de haute pression a depuis persisté à travers le pays et a maintenu les températures relativement douces pour la période de l’année.

Dans les prochains jours, du brouillard est prévu dans de nombreuses régions et aidera à piéger l’air plus chaud – mais les conditions sont prévues pour un changement soudain la semaine prochaine alors que le souffle hivernal frappe.

Les Britanniques peuvent s’attendre à des températures inférieures à zéro dans tout le pays à partir du lundi 20 décembre, selon les derniers tableaux de températures.

Les cartes de températures minimales produites par WXCharts montrent des minimums de 0 °C sur toute la longueur du Royaume-Uni à 6 heures du matin le mardi 21 décembre.

Tyler Roys, météorologue principal chez AccuWeather, a déclaré que l’Europe devrait être chargée par une zone de haute pression au cours de cette période.

M. Roys a ajouté que le système météorologique est sur le point de permettre à « de l’air plus frais » de balayer le Royaume-Uni.

Les prévisions à long terme du Met Office pour cette période ajoutent des périodes de vent plus venteux – et même des conditions hivernales sont à prévoir.

À l’approche de la période de Noël, les thermomètres devraient plonger encore plus loin.

Les régions centrales de l’Écosse peuvent s’attendre à des creux de -1C d’ici 6 heures du matin le jeudi 23 décembre.

Dans les cartes 850pa, qui mesurent la température de l’air à 1 500 mètres au-dessus du niveau de la mer, une légère nuance de bleu couvre le pays et cela suggère que le mercure se situera entre 0C et -5C.

M. Roys a déclaré à Express.co.uk : « Dans l’ensemble, les températures ne varieront pas de la nuit à l’après-midi en raison des nuages ​​bas et des zones de brouillard. Là où il y a du brouillard au cours des deux prochains jours, c’est là que les températures ne bougeront pas beaucoup.

« Tout cela est dû à une zone de haute pression qui sera installée à travers le Royaume-Uni et l’Irlande. Cela entraînera pratiquement aucun flux de vent pour de nombreux endroits.

« Cette zone de haute pression devrait persister dans le nord-ouest de l’Europe pendant une grande partie de la semaine prochaine.

« Si la zone de haute pression reste au-dessus du Royaume-Uni ou à l’ouest, de l’air plus frais sera autorisé à entrer de l’est ou du nord la semaine prochaine. »

La prévision à long terme du Met Office du 20 décembre ajoute : « En général, la quantité de nuages ​​aura tendance à diminuer avec le temps, avec une augmentation correspondante du risque de brouillard et de gel nocturnes, qui peuvent être lents à se dissiper le jour dans certaines régions.

« Vers le milieu de la période, il y a de plus en plus de chances que des conditions météorologiques plus instables et plus venteuses affectent le Royaume-Uni, avec de la pluie et peut-être de la neige, possible à certains endroits.

« Les températures seront généralement proches de la normale, voire inférieures à la normale, peut-être plutôt froides dans le sud, glaciales là où le brouillard persiste, et localement douces dans le nord et le nord-ouest. »