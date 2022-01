Prévisions de temps froid au Royaume-Uni : de l’air glacial à -15 °C dans l’Arctique va faire exploser la Grande-Bretagne en HEURES – cartes | Météo | Des nouvelles

BBC Weather: la prudence est de mise alors que la glace et les averses hivernales s’emparent du Royaume-Uni

Le Met Office a émis deux avertissements météorologiques jaunes pour la neige dans certaines parties de l’Écosse et du nord de l’Angleterre de 10h à 16h jeudi. Un avertissement jaune distinct de neige et de glace a également été émis pour une vaste étendue des mêmes zones de 20 heures jeudi à 10 heures vendredi, couvrant de vastes zones de l’Écosse et du nord de l’Angleterre. Les dernières prévisions du Met Office ont averti que ce soir (mercredi) pourrait être la nuit la plus froide de l’hiver jusqu’à présent, avec des températures pouvant descendre jusqu’à -12C et le mercure tombant à -5C dans d’autres zones rurales du Royaume-Uni.

Mais la dernière carte de The Weather Outlook montre des températures plongeant jusqu’à -15°C « à vous glacer le sang » dans les vallons écossais jeudi matin, et bien en dessous de zéro dans tout le Royaume-Uni.

Brian Gaze de Weather Outlook a averti que « l’air froid de l’Arctique » serait piégé sous une zone de haute pression en provenance de l’ouest mercredi soir.

Cela verra une formation de gel généralisée qui verra les températures chuter, avec des flambées de neige qui suivront jeudi, ce qui pourrait donner « des accumulations importantes par endroits ».

M. Gaze a déclaré à Express.co.uk: « Une zone de haute pression en provenance de l’ouest apportera des conditions calmes et un ciel dégagé dans une grande partie du Royaume-Uni ce soir.

Prévisions de temps froid au Royaume-Uni : les températures pourraient chuter jusqu’à -15 °C alors qu’une explosion arctique frappe (Image : LES PERSPECTIVES MÉTÉOROLOGIQUES)

Prévisions de temps froid au Royaume-Uni : les températures devraient plonger vers le week-end (Image : WXCHARTS)

« L’air froid de l’Arctique sera piégé en dessous, de sorte qu’un gel généralisé se développera et certains modèles informatiques suggèrent que les températures dans les vallons écossais pourraient atteindre un glacial -15°C d’ici le matin.

« Au cours de demain, les fronts météorologiques poussent vers l’est à travers le Royaume-Uni. Ils apportent des épidémies de pluie dans les comtés du sud, mais dans le nord, elles seront précédées d’une période de neige qui pourrait donner des accumulations importantes par endroits, en particulier sur les hauteurs.

« Il reste froid vendredi avec des averses hivernales par endroits. »

Mais cela sera précédé par ce que le Met Office a averti qu’il pourrait être un concurrent pour la nuit la plus froide de l’hiver 2020/21 jusqu’à présent, menaçant une température minimale de 10,2 ° C observée le 22 décembre.

LIRE LA SUITE: Met Office émet une alerte jaune pour la glace alors que le mercure tombe en dessous de zéro

Prévisions de temps froid au Royaume-Uni : de grandes parties de la Grande-Bretagne seront frappées par la neige (Image : WXCHARTS)

Jeudi commencera par une bande de gel avec un mélange de pluie, de grésil, de vents forts et de neige sur les Highlands à travers le Royaume-Uni qui pourrait provoquer le chaos pour les automobilistes, en particulier dans les régions du nord de la Grande-Bretagne.

Jusqu’à 15 cm pourraient tomber sur les hauteurs d’Angleterre et d’Écosse, certaines accumulations de neige fondante causant également des ravages pour les Britanniques.

La météorologue opérationnelle principale du Met Office, Annie Shuttleworth, a déclaré à Express.co.uk: « Nous nous attendons à ce que ce soir soit un concurrent pour la nuit la plus froide de l’hiver 21/22 jusqu’à présent, nous avons vu -10,2 ° C le 22 décembre et des températures à travers les vallées de Le nord-est de l’Ecosse pourrait atteindre -12C ce soir.

« D’autres zones rurales du Royaume-Uni verront des températures autour de -5C.

Brrrr ! Il va faire froid ce soir, les températures chuteront rapidement après la tombée de la nuit donnant un #gel généralisé ❄️ Les zones rurales seront encore plus froides, -12°C est possible dans l’Ecosse rurale pic.twitter.com/19yQAoK9ZM – Met Office (@metoffice) 5 janvier 2022

Prévisions de temps froid au Royaume-Uni : le Met Office a émis des avertissements pour la neige et la glace (Image : MET OFFICE)

« Ce sera une nuit largement sèche avec seulement quelques averses le long des côtes orientales, ce qui signifie un ciel dégagé et donc une nuit très froide à travers le Royaume-Uni. »

Elle a ajouté: « Un départ glacial demain mais devenant plus humide et plus venteux de l’ouest, une bande de pluie, de grésil et de neige des collines et des vents forts traverseront le Royaume-Uni, apportant une mauvaise visibilité et des conditions de voyage difficiles pendant quelques heures dans les régions du nord de Bretagne.

« Les accumulations de neige seront largement limitées aux hauteurs du nord de l’Angleterre et de l’Écosse (5 cm au-dessus de 200 m et 10-15 cm au-dessus de 400-500 m), bien que certaines accumulations de neige fondue (1-2 cm) puissent durer quelques heures à 100 m.

« Plus au sud jeudi, venteux, sensation de froid avec des épidémies de pluie seulement. Frisquet jeudi soir mais pas aussi froid que ce soir, minutes de -5C dans le nord de l’Écosse.

Prévisions de temps froid au Royaume-Uni : chutes de neige et records de température les plus bas (Image : EXPRESS)

« Les averses de neige se déplaceront pour affecter le W de l’Écosse, le W de l’Irlande du Nord et le NW de l’Angleterre jeudi soir et vendredi matin, ce qui pourrait entraîner des chaussées et des routes verglacées et des perturbations des déplacements jusqu’à vendredi midi. »

Le prévisionniste senior d’AccuWeather, John Gresiak, a averti que l’air glacial d’Islande s’était « déversé vers le sud à travers le Royaume-Uni » au cours des deux derniers jours, ce qui a entraîné de fortes chutes de neige dans une grande partie de l’Écosse.

Il a prévu que les températures chuteraient de quelques degrés en dessous des -7 °C qui frappent déjà certaines régions du Royaume-Uni ce soir (mercredi), tandis que quelques centimètres de neige pourraient tomber jeudi dans certaines parties du nord de l’Angleterre, du Pays de Galles et de l’Irlande.

M. Gresiak a déclaré à Express.co.uk : « Les températures sont déjà aussi basses que -7 °C dans certaines régions et peuvent chuter de quelques degrés de plus mercredi soir.

« L’activité neigeuse actuelle se terminera ce soir alors qu’une crête de haute pression se déplacera à travers le Royaume-Uni. Même Londres sera assez froid ce soir avec des températures tombant à près ou un peu en dessous de zéro.

« Demain à demain soir, un front se déplaçant à travers le Royaume-Uni d’ouest en est apportera des zones de pluie et de neige.

« Alors que les régions du sud et la plupart des basses altitudes se réchaufferont rapidement et qu’il y aura de la pluie, l’air restera suffisamment froid pour la neige dans certaines parties du nord de l’Angleterre, de l’Irlande et du Pays de Galles.

« Ces zones peuvent recevoir jusqu’à quelques centimètres de neige demain et demain soir. Pendant ce temps, certaines parties de l’Écosse, en particulier les Highlands du nord-ouest, auront de la neige plus lourde, avec un pied ou plus attendu à certains endroits. »