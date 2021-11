Prévisions de temps froid au Royaume-Uni : Explosion sous zéro dans l’Arctique en JOURS alors que le refroidissement éolien glacial frappe les os | Météo | Nouvelles

Le Royaume-Uni sera bientôt frappé par une explosion arctique inférieure à zéro, avec des vents glacials prévus pour la dernière semaine de novembre. Selon WXCharts, les prévisions pour le 30 novembre montrent un refroidissement éolien atteignant -10C dans certaines parties du centre de l’Écosse, tandis que le reste du Royaume-Uni ressent des explosions glaciales aussi froides que -8C.

Les régions entourant Newcastle, Leeds, Édimbourg et Birmingham devraient toutes être frappées par les vents glacials.

À Londres, les températures de refroidissement éolien devraient atteindre entre -4C et -8C.

Pendant ce temps, les températures réelles devraient chuter entre 0 °C et -5 °C à travers le Royaume-Uni.

Inverness connaîtra le temps le plus froid, tandis que Londres et ses environs devraient toujours être sous zéro.

Les prévisions météorologiques à long terme du Met Office indiquent qu’il fera « plutôt froid » à travers le Royaume-Uni, « avec des gelées nocturnes probables ».

Le temps froid peut également entraîner des chutes de neige, car les cartes prévoyant la dernière semaine de novembre ont montré des chutes de neige dans les régions du nord du Royaume-Uni.

La neige la plus lourde devrait frapper Leeds, Carlise et certaines parties de l’Écosse, avec jusqu’à 15 cm de neige dans ces régions.

Pendant ce temps, les vitesses maximales des rafales à travers le Royaume-Uni devraient atteindre 42 mph (67 km/h) le 29 novembre, selon WXCharts.

« Les averses peuvent être hivernales dans les hautes terres du nord.

« J’ai tendance à avoir assez froid.

« Au fur et à mesure que la période se poursuit, les vents souffleront généralement du nord et du nord-ouest, ce qui permettra au froid de persister.

« La haute pression est susceptible de s’asseoir au sud ou au sud-ouest du Royaume-Uni, apportant des pluies et des averses possibles au nord, hivernales sur les hauteurs et peut-être parfois à des niveaux plus bas.

« Probablement plus sec dans le sud, souvent en grande partie colonisé avec des périodes claires/ensoleillées. Parfois assez froid, avec des gelées nocturnes probables. »