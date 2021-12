Prévisions de temps froid au Royaume-Uni : la date exacte du gel de -9C va faire exploser la Grande-Bretagne au Nouvel An | Météo | Des nouvelles

Une explosion de froid arrive pour le Royaume-Uni dans un début d’année pas si bienvenu. Une vague d’air froid glaciale pourrait plonger une grande partie du Royaume-Uni dans des températures inférieures à zéro après un début anormalement chaud pour la saison 2022, selon les dernières cartes. Les cartes météorologiques montrent qu’un front amer se dirige vers la Grande-Bretagne, qui devrait frapper vers le 9 janvier.

Les météorologues de Netweather ont averti que les températures pourraient chuter jusqu’à -9C dans certaines parties de l’Écosse et plonger en dessous de zéro dans le nord de l’Angleterre à -2C.

Normalement, le Royaume-Uni connaît des températures diurnes moyennes de 7 à 8°C au sud et de 3 à 4°C au nord en janvier, avec des températures nocturnes de 2 à 3°C au sud et zéro au nord.

Le temps froid frappera la majeure partie du Royaume-Uni dès la semaine prochaine, devenant progressivement plus froid à l’approche du week-end.

Selon les prévisions du Met Office mardi, la première semaine de 2022 apportera également un « corridor de nuages ​​plus épais et de pluies », à l’ouest duquel les températures reviendront à des niveaux moyens pour cette période de l’année.

Cela se transformera en vents du nord-ouest, apportant des averses qui deviendront hivernales dans l’extrême nord du pays, avec des risques de neige dans certaines parties du nord du Royaume-Uni.

D’ici le dimanche 11 janvier, certaines parties du nord de l’Écosse, y compris l’Aberdeenshire et les Highlands, connaîtront des températures aussi basses que -10 °C, selon les cartes de WXCHARTS.

La neige devrait frapper les Highlands, avec jusqu’à dix pouces de prévisions pour le week-end prochain.

Le nord de l’Angleterre connaîtra également des températures inférieures à zéro, allant de 0 °C à -4 °C pendant la nuit.

Le temps dans le sud devrait rester calme mais devenir progressivement plus frais au fil de la semaine, avec des températures inférieures au point de congélation moins probables.

Nick Finnis de Netweather a déclaré: « Cela deviendra de plus en plus instable au début de la semaine prochaine, alors que les vents tournent plus à l’ouest et que la basse pression traverse le Royaume-Uni, avec des épisodes de pluie ou d’averses pour la plupart.

« Les vents semblent tourner au nord pendant un certain temps de mardi à mercredi, devenant ainsi froids dans toutes les régions, avec un risque d’averses hivernales dans les régions nord et est. »

Alors qu’un front froid arrive pour la première semaine de 2022, le réveillon du Nouvel An et le jour de l’An pourraient être parmi les plus chauds jamais enregistrés, car les cartes montrent une basse pression sur l’océan Atlantique poussant l’air chaud vers le haut au-dessus de l’Europe et à travers le Royaume-Uni.

Vous avez peut-être remarqué que les températures ont déjà commencé à augmenter – Exeter a enregistré la température la plus élevée hier, atteignant 15,7C, tout en enregistrant un minimum de 13,7C la nuit dernière, près de 10C au-dessus de la moyenne minimale de décembre pour l’Angleterre.

Au jour du Nouvel An, l’Angleterre pourrait profiter de températures atteignant 16C ou même 17C dans le sud, ce qui pourrait battre certains records de date.

Le météorologue du Met Office, Greg Dewhurst, a déclaré : « Le record est de 14,8 °C le soir du Nouvel An et c’était en 2011.

« Les températures semblent être de 14-15C (57,2-59F), il est donc possible que les températures soient cette valeur. »

Cependant, l’air chaud viendra avec beaucoup d’humidité – donc moins de couches, plus d’imperméabilité au cours du week-end.

Le record du jour de l’An de 15,6 °C, établi à Bude, en Cornouailles, en 1916.