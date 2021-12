Prévisions de temps froid au Royaume-Uni : la Grande-Bretagne devient bleu glacial alors qu’une explosion glaciale dans l’Arctique frappe – nouvelles cartes | Météo | Nouvelles

La Grande-Bretagne a été battue par les tempêtes Arwen et Barra ces derniers jours, mais un nouveau front froid est sur le point de s’emparer du pays à l’approche de Noël. Les dernières cartes de température produites par WXcharts montrent un système météorologique glacial se dirigeant vers le Royaume-Uni à partir du dimanche 19 décembre.

Les modèles de température de l’air représentent une vaste zone d’air plus frais se déplaçant vers le sud depuis l’Arctique et la Scandinavie.

Dans la soirée du 19 décembre, toute l’Écosse, le Pays de Galles, le nord et le centre de l’Angleterre virent au bleu clair.

Les cartes suggèrent que cela entraînera des températures tombant en dessous de zéro.

Les régions du nord du Royaume-Uni devraient être les plus touchées par les conditions plus froides.

Les prévisions météorologiques à long terme de la BBC indiquent que l’Écosse et l’Irlande du Nord « pourraient continuer à être affectées par les systèmes météorologiques de l’Atlantique » pendant cette période.

Les prévisions indiquent que les conditions sont dues à une zone de haute pression au-dessus de l’Europe et à une basse pression en provenance d’Islande.

Cela devrait également apporter une période de temps humide et venteux pour une grande partie du Royaume-Uni.

De fortes rafales de vent sont sur le point de faire grimper les températures dans les régions centrales et septentrionales.

Les prévisions à long terme de la BBC du 13 au 19 décembre indiquent : « La haute pression devrait commencer à se placer sur l’Europe occidentale au cours de la semaine avec les trajectoires de la tempête atlantique plus au nord que la semaine précédente.

«Cela devrait être bon pour la moitié sud du pays d’ici le milieu de la semaine, mais l’Irlande du Nord et l’Écosse pourraient continuer à être affectées par les systèmes météorologiques de l’Atlantique.

«Cela deviendra plus calme sur l’Angleterre et le Pays de Galles au début de la semaine, mais peut-être encore venteux.

« Ce sera plus venteux avec des épisodes de pluie occasionnels sur l’Irlande du Nord et l’Écosse tout au long de la première moitié de la semaine. »

Il ajoute : « Les températures devraient être d’environ 2 à 3 °C au-dessus de la moyenne au cours de la première moitié de la semaine, tombant un peu plus près de la moyenne jusqu’au week-end.

« Le risque cette semaine est que le plus haut au-dessus de l’Europe soit moins développé et que le plus bas près de l’Islande soit plus profond et plus à l’est. Cela conduirait à des conditions plus humides et plus venteuses en Irlande du Nord et en Écosse. »

La prévision à long terme du Met Office du 13 au 22 décembre ajoute: «Généralement instable dans le nord au début de la période, avec des vents forts d’ouest ou de sud-ouest apportant des périodes de pluie abondante ou persistante et un risque de coups de vent parfois.

« Probablement plus sec et plus lumineux dans de nombreux endroits du centre, de l’est et du sud, même si des périodes de pluie ne peuvent pas être exclues. »