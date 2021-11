Prévisions de temps froid au Royaume-Uni: le froid glacial frappera CE SOIR alors que les températures plongent à -2C – cartes | Météo | Nouvelles

Les météorologues ont déclaré que jeudi soir apporterait des minimums de -2C (35,6F) pendant la nuit, le sud de l’Angleterre connaissant le pire du froid.

Steven Keates, météorologue maritime du Met Office, a déclaré à Express.co.uk jeudi soir qu’il refroidirait le sud de la Grande-Bretagne.

Il a déclaré: «Ce soir – il fait d’abord assez froid là où le ciel est dégagé, mais ensuite les températures se rétablissent dans le nord à mesure que les nuages ​​se répandent.

« Les températures les plus basses (-2C) probablement dans le sud de l’Angleterre. »

M. Keates a ajouté qu’il y aurait « beaucoup de vent dans le nord de la Grande-Bretagne ce week-end, en particulier dans le nord et l’est de l’Écosse ».

Tony Zartman, météorologue d’Accuweather, a également déclaré à Express.co.uk jeudi soir qu’il y aurait du givre sur le sol.

Il a déclaré: «Les régions du Pays de Galles et du sud de l’Angleterre, où il y a des éclaircies jeudi soir peuvent avoir du gel, en particulier dans les endroits protégés par le vent.

« Les températures dans une grande partie de cette zone seront de l’ordre de 30 sF (0-5 C) pour les températures minimales jeudi soir.

« Les endroits plus au nord et à l’ouest auront plus de nuages, ce qui aura tendance à entraîner des températures plus élevées et moins de risques de gel. »

John Hammond, de Weathertending, a également déclaré que la vitesse du vent provoquerait des frissons pendant la nuit.

Il a déclaré: «La baisse de 10 degrés ou plus sera un choc car les températures chutent après des conditions aussi chaudes récemment.

« Les vents venteux du nord-ouest donneront une sensation plus froide, avec de la neige possible sur les montagnes du nord et peut-être à des niveaux plus bas, le gel nocturne devenant peut-être plus répandu.

« Les fronts de l’Atlantique devraient apporter de la pluie de l’ouest d’ici le week-end. »

Cela survient alors que le week-end voit des avertissements météorologiques jaunes en vigueur pour le nord de l’Écosse.

L’avertissement jaune du Met Office dure de 20h le samedi à 17h le dimanche.

Ils ont déclaré: « Des vents très forts risquent de perturber les voyages et de conditions côtières dangereuses dans le nord de l’Écosse. »

Dans les prévisions à long terme du Met Office du 15 au 29 novembre, ils ont mis en garde contre les « averses hivernales ».

Ils ont déclaré: « Pendant cette période, il y a une probabilité accrue d’averses hivernales du nord et du nord-ouest, initialement sur des terrains plus élevés, mais également un faible risque à des niveaux inférieurs plus tard dans le mois.

« Bien qu’il y ait peu de signes d’un temps stable prolongé et généralisé, les conditions seront probablement moins orageuses et venteuses.

« Là où il y a plus d’épisodes sédentaires, le gel et le brouillard sont de plus en plus probables, avec des températures légèrement plus froides que la moyenne. Globalement restant plus sec que la moyenne.