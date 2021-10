Prévisions de temps froid au Royaume-Uni: les Britanniques se préparent à une chute de froid glacial sous forme de vents violents et de pluie sauvage | Météo | Nouvelles

Météo au Royaume-Uni: avertissement ambre en place pour les inondations

Tout au long de jeudi et vendredi, le Met Office a émis des avertissements météorologiques pour de fortes pluies, le week-end devant rester humide pour beaucoup. Les météorologues et les prévisionnistes ont déclaré que même si le pire des temps humides est arrivé, des températures plus fraîches devraient débuter en novembre dans une grande partie du Royaume-Uni.

Marco Petagna, conseiller média pour le Met Office, a déclaré à Express.co.uk que le week-end verra le mercure chuter après les fortes pluies.

Il a déclaré: « Une bande de pluie lente qui a provoqué des inondations dans certaines régions du nord et de l’ouest se déplacera progressivement vers l’est à travers le Royaume-Uni au cours des prochaines 24 heures, suivie de conditions plus fraîches, plus lumineuses et plus pluvieuses plus tard vendredi.

« Un temps encore plus humide et parfois assez venteux est prévu pour le week-end.

« Samedi verra d’abord de la pluie supplémentaire, laissant place au soleil et aux averses, avec une période de pluie plus persistante et des vents potentiellement violents balayant le nord-est dans toutes les régions jusqu’à dimanche.

« Un mélange de soleil et d’averses reviendra la semaine prochaine, et avec le vent oscillant davantage vers le nord ou le nord-ouest, les températures devraient chuter à environ la moyenne ou juste en dessous. »

Météo au Royaume-Uni: des températures plus froides s’installeront à partir du week-end (Image: WXCHARTS)

Météo au Royaume-Uni: le Met Office a prédit -3C pour certaines parties du pays (Image: WXCHARTS)

Les cartes de WXCharts montrent les températures maximales record du week-end de 18C (64,4F), le mercure chutant à un maximum plus saisonnier de 14C (57,2F) lundi.

Mercredi devrait être le jour le plus froid de la semaine à venir, avec des températures maximales de 13 ° C (55,4 ° F) dans le sud-est, mais des températures proches du point de congélation observées dans tout le Royaume-Uni.

L’Écosse et le nord de l’Angleterre pourraient voir des températures maximales de 6C (42,8F) à midi, tandis que les Highlands restent juste au-dessus de zéro avec 2C (35,6F) sur le mercure.

Météo au Royaume-Uni: Marco Petagna a déclaré « Un mélange de soleil et d’averses reviendra la semaine prochaine » (Image: WXCHARTS)

Météo au Royaume-Uni: Ian Simpson a déclaré » qu’il y aura une explosion au nord en milieu de semaine » (Image: WXCHARTS)

Le Met Office a précédemment déclaré qu’il y avait une possibilité de neige au début de novembre.

Les températures pourraient chuter à -3C dans une grande partie de l’Écosse, tandis que le reste du Royaume-Uni devrait rester juste au-dessus de zéro.

Les prévisions du Met Office pour la première semaine de novembre ont déclaré: «Il y a un faible risque qu’une période potentiellement très venteuse dure jusqu’au début de la semaine prochaine.

« Par la suite, une période de temps plus frais est attendue en raison des vents du nord-ouest, devenant peut-être du nord plus tard.

« Cela restera instable, où de plus longues périodes de pluie seront entrecoupées d’averses, et il existe un potentiel pour d’autres épisodes de vents forts.

« En conséquence, les températures seront égales ou inférieures à la moyenne, et ce sera suffisamment froid pour la neige sur les Highlands écossais. »

Météo au Royaume-Uni : quatre avertissements météorologiques sont actuellement en vigueur depuis le Met Office (Image : NETWEATHER)

Ian Simpson, prévisionniste pour Netweather.tv, a également déclaré qu’après la bande de pluie de cette semaine, un temps plus humide est attendu tout au long de la semaine.

Il a déclaré: «Dimanche verra une autre ceinture de pluie se propager vers l’est à travers l’Angleterre pendant la matinée et en début d’après-midi, et se propager lentement vers le nord à travers l’Écosse, où de nombreux endroits auront une journée pluvieuse principalement terne.

« Un temps plus clément avec quelques averses éparses suivra de l’ouest.

« Les températures au cours du week-end devraient être proches de la moyenne saisonnière, atteignant 11 à 13 °C dans le centre, le sud et le sud-est de l’Angleterre, et 8 à 10 °C sur une grande partie de l’Écosse et de l’Irlande du Nord.

« La tendance du temps à rester instable et à devenir plus fraîche se poursuivra au début de la semaine prochaine.

« Il semble probable qu’il y aura une explosion du nord en milieu de semaine, apportant un temps plus sec et plus froid dans la plupart des régions du pays, avec beaucoup de soleil. »

Météo au Royaume-Uni : la neige est probable pour l’Écosse la semaine prochaine (Image : WXCHARTS)

BBC Weather a également averti qu’au cours de la seconde moitié de novembre, de l’air plus froid de l’Atlantique Nord devrait arriver du Groenland, faisant probablement chuter les températures en dessous de la moyenne.

Les prévisions pour la période du 8 au 21 novembre se lit comme suit : « La mi-novembre sera probablement une période de transition, car les hautes pressions se déplacent progressivement vers l’Europe occidentale et l’Atlantique, déplaçant les creux de basse pression vers l’Europe du Nord-Est.

« Pendant cette transition, le temps au Royaume-Uni restera probablement instable avec des températures proches ou inférieures à la moyenne pour la plupart des endroits, les vents se déplaçant davantage vers le nord-ouest.

« Alors que nous nous dirigeons vers la seconde moitié de novembre, nous pensons que le pic de blocage sera en place et persistera juste à l’ouest de nous.

« Cela signifie que les vents du nord-ouest amènent de l’air plus froid de l’Atlantique Nord en provenance du Groenland, donc les températures devraient avoir tendance à être inférieures à la moyenne.

« Cependant, les fronts météorologiques seront déviés vers l’est, il devrait donc être sec et calme.

« Le gel est probable pendant la nuit dans ces conditions, et toute averse faible qui atteint le nord de l’Écosse pourrait devenir hivernale dans les collines. »