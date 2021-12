Prévisions de temps froid au Royaume-Uni : les Britanniques se préparent à une explosion de neige SUB-ZERO – Noël blanc se profile | Météo | Nouvelles

Bien que nous soyons encore début décembre, les tempêtes Arwen et Barra ont bombardé la Grande-Bretagne avec des vents allant jusqu’à 80 mph. Mais les températures devraient continuer de chuter en dessous de zéro d’ici le 23 décembre.

Selon les derniers WXCharts, les habitants d’Écosse, du nord de l’Angleterre et du Pays de Galles devraient voir des chutes de neige d’ici 9 heures du matin le 9 décembre.

Alors que les Britanniques atteignent la mi-décembre, les Highlands écossais – y compris Inverness – verront les températures chuter à -4 °C à 3 heures du matin le 11 décembre.

Alors que le reste du pays connaîtra un temps plus doux, les prévisionnistes ont prédit que les températures n’augmenteraient pas d’environ 2 ° C.

Vers midi le 20 décembre, une gelée froide arrivera de l’Atlantique, apportant des températures glaciales de haut en bas du pays.

Inverness et le Pays de Galles verront les températures chuter à -1C, Newcastle, Édimbourg et Londres tombant à 0C le 20 décembre.

Le temps extrêmement froid se poursuivra, WX Charts prédisant que tout le pays sera recouvert d’une couverture givrée d’ici le 22 décembre.

L’ensemble du pays verra les températures chuter à 0 °C d’ici midi alors que le temps hivernal bombarde la Grande-Bretagne.

Ceux qui recherchent un répit contre le froid seront déçus car le temps chutera à -1C dans tout le pays à 6 heures du matin le 23 décembre.

Ils ont prédit: « Pour commencer la période, des conditions plus sèches et plus claires sont probables, permettant un gel plus étendu et un brouillard épars.

« Les nuages ​​et les vents forts se déplaceront vers l’est à travers le pays, avec un risque d’averses ou de longues périodes de pluie pour beaucoup.

« Neige des collines probable dans le nord. Températures généralement autour de la moyenne.

« Au cours de la période, des conditions largement instables devraient persister, avec la possibilité de nouvelles averses et de plus longues périodes de pluie, fortes par endroits, avec un risque de coups de vent.

« Certaines averses sont susceptibles de devenir parfois hivernales sur les collines.

« Vers la fin de la période, des conditions plus stables sont susceptibles de se développer, très probablement avec des températures plus douces, mais une chance de quelques brefs interludes plus froids. »

D’un autre côté, le principal bookmaker Coral a déclaré que les gens pouvaient espérer voir de la neige tomber le jour de Noël.

John Hill de Coral a déclaré: « Ceux qui rêvent d’un Noël blanc peuvent espérer voir de la neige le jour de Noël cette année, selon nos chances.

« Les grandes villes écossaises d’Édimbourg et de Glasgow sont les plus susceptibles d’avoir un Noël blanc, mais nous constatons également un fort soutien pour Manchester et Londres en Angleterre. »