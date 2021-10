Prévisions de temps froid au Royaume-Uni: les Britanniques se préparent à une explosion sous zéro alors que le froid glacial de l’Arctique frappe | Météo | Nouvelles

Selon les dernières cartes WX, l’Écosse sera la première à connaître un temps extrêmement froid, car les températures devraient chuter à zéro degré d’ici le 15 octobre. Le temps froid ne durera que peu de temps car les températures atteindront jusqu’à 10 degrés d’ici le 19 octobre. .

Cependant, le temps plus chaud ne sera que de courte durée dans toute l’Écosse, car les températures chuteront à nouveau.

D’ici le samedi 23 octobre, les températures chuteront à -2 degrés, et Fort William et Inverness devraient subir le plus gros du temps glacial.

Cela survient alors que l’air glacial de l’Arctique se déplace vers le sud sur le flanc est de l’anticyclone du Groenland, selon netweather.tv.

Alors que l’Écosse verra l’arrivée de l’hiver précoce, le reste du pays verra les températures chuter à seulement 2 degrés d’ici le 15 octobre.

L’Irlande du Nord et le nord de l’Angleterre devraient connaître un temps plus froid tandis que Londres et le sud connaîtront des températures allant jusqu’à 16 degrés.

Cependant, le temps plus froid traversera bientôt tout le pays, apportant une brise froide au sud et à Londres le matin du 16 octobre.

Tout comme en Écosse, les températures en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord se réchaufferont tout au long de la semaine prochaine.

Cependant, de nombreux Britanniques se réveilleront par une matinée froide et glaciale le 23 octobre, car les températures devraient chuter à zéro.

Vers la fin octobre, les centres de basse pression fourniront des épisodes de fortes pluies et des vents en rafales en Écosse et en Irlande du Nord, a prédit la BBC.

Au début du mois de novembre, le temps restera humide pour l’Écosse et l’Irlande du Nord, tandis que l’Angleterre et le Pays de Galles connaîtront un temps plus sec.

Les prévisions de la BBC ont prédit: « Il y a un potentiel pour que de la neige ait un impact sur les Highlands écossais, mais il est peu probable qu’elle atteigne au-delà des parties les plus élevées au cours de la première semaine de novembre.

« Bien qu’il n’y ait pas de signaux forts de froid extrême jusqu’au début de novembre, les projections analogiques laissent entrevoir la possibilité que le modèle change plus tard en automne. »

Selon netweather.tv, à l’approche de novembre, les températures devraient être globalement supérieures à la normale à long terme.

Mais le pays connaîtra des précipitations dans les régions centrales et occidentales de l’Écosse et de l’Irlande du Nord.

Ce changement de temps intervient après que ce mois pourrait être le mois d’octobre le plus chaud jamais enregistré.

Jessica O’Reilly de Ladbrokes a déclaré: « Les températures douces et le soleil ont réduit les chances que ce mois soit officiellement considéré comme un record. »

Harry Aitkenhead de Coral a ajouté: « Nous ferions mieux de tirer le meilleur parti de toutes les températures douces, car la fin du mois d’octobre s’annonce comme un gros gel, à tel point que nous faisons en sorte que la neige tombe ce mois-ci au Royaume-Uni.

« Nous en faisons une chance de 2-1 que cet hiver entre dans le livre des records comme le plus froid que le Royaume-Uni ait jamais eu. »