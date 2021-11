Prévisions de temps froid au Royaume-Uni : un gel incessant sous zéro de l’Atlantique s’empare de TOUTE la nation | Météo | Nouvelles

Les Britanniques sont sur le point de connaître des températures glaciales plus tard ce mois-ci et en décembre alors que le mercure plonge à -12 °C. Les cartes des températures minimales produites par Netweather montrent que l’ensemble du pays devient bleu glacial le mercredi 1er décembre.

Netweather.TV a décrit la vague de froid comme un « régime glacial », le sud de l’Angleterre « s’accrochant » au temps glacial.

Les cartes météorologiques suggèrent que de l’air glacial se déplace au-dessus du Royaume-Uni en provenance de l’Atlantique Nord et de la Scandinavie.

Le système de temps froid commence à s’emparer du Royaume-Uni à partir de la fin novembre, avant que l’explosion hivernale ne se renforce en décembre.

Un changement radical des conditions est attendu à partir du vendredi 28 novembre, alors que les températures nocturnes chutent à -7C en Écosse, -2C dans le nord et à seulement 2C dans le sud-est.

Le mercure est alors sur le point de baisser davantage au cours des prochaines 24 à 48 heures alors que le temps très froid se propage vers le sud.

Début décembre, le système dépressionnaire persiste au nord-ouest de l’Écosse, mais les cartes des températures montrent qu’une zone bleue a englouti tout le pays, ce qui suggère une température moyenne de -7C.

Les prévisions à long terme de Netweather.TV du 29 novembre au 5 décembre indiquent : « La première partie de la semaine sera probablement froide et ensoleillée avec quelques plaques de gelée et de brouillard pendant la nuit, mais au milieu de la semaine, elle deviendra plus nuageuse et généralement douce, surtout la nuit.

« Certains intervalles ensoleillés sont encore probables plus tard dans la semaine dans les parties abritées de l’est de l’Écosse et du nord-est de l’Angleterre.

« Le sud de l’Angleterre conservera le régime glacial et glacial le plus longtemps possible. De plus, au milieu ou à la fin de la semaine, nous pourrions voir un temps plus changeant se développer sur l’Écosse, avec des ceintures de pluie affectant principalement le nord et l’ouest de l’Écosse, pénétrant peut-être plus au sud et à l’est parfois, mais s’éteignant en même temps. »

Il ajoute : « Le principal risque pour cette période serait qu’une zone de haute pression plus forte reste stationnée à l’ouest du Royaume-Uni et ait du mal à s’étendre dans le nord-ouest de l’Europe.

« Cela permettrait aux vents du nord plus froids d’être un peu plus persistants pendant la première partie de décembre. »