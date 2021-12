Prévisions de temps froid au Royaume-Uni : une explosion à vous glacer le sang de -13 °C va frapper alors que les cartes deviennent bleu glacial | Météo | Des nouvelles

Le mercure restera stable pendant la première semaine de janvier, poursuivant une tendance qui pourrait voir le réveillon du Nouvel An vendredi devenir le plus doux jamais enregistré, selon le Met Office. Ces températures supérieures à la moyenne pour le début de l’année se poursuivront tout au long de la première semaine de janvier, sautant régulièrement à deux chiffres. Mais les dernières cartes du 9 janvier commencent à virer au bleu glacial, montrant que le temps doux disparaît à mesure qu’une vague de froid glacial s’installe.

Les températures minimales devraient à nouveau tomber en dessous de zéro en Écosse plus tard dans la soirée, selon les nouvelles cartes météorologiques de Netweather.

À 9 heures le matin suivant, le 10 janvier, le mercure pourrait tomber à un minimum de -5 ° C dans le centre de l’Écosse, bien que cela reste au-dessus de zéro dans toute l’Angleterre et le Pays de Galles.

Cependant, la soirée brosse un tableau très différent, car les cartes de température minimale de Netweather et de WXCHARTS deviennent rapidement bleu glacial.

Netweather prévient que le mercure pourrait chuter jusqu’à -9C dans une région du centre de l’Écosse et plonger en dessous de zéro dans le nord de l’Angleterre à -2C.

Les températures pourraient chuter rapidement à l’approche des premières heures du 11 janvier alors que la vague de froid glacial engloutit le reste du Royaume-Uni.​

Les nouvelles cartes de température minimale montrent qu’elles pourraient chuter jusqu’à -11 °C glacial tôt le matin et jusqu’à -3 °C dans une région juste au nord de Manchester.

Quelques heures plus tard, à 9 heures du matin, presque toute la carte du Royaume-Uni devient bleu glacial, avec des températures plongeant jusqu’à -13 ° C dans une région du centre de l’Écosse.

Presque tout le Royaume-Uni pourrait être touché par des températures tombant en dessous de zéro, avec des minimums de -3C dans le nord de l’Angleterre et de -1C sur la côte sud.

La neige continuera de couvrir le pays tout au long du 10 janvier, avec 9 cm de chute sur la côte ouest.

Le météorologue principal d’AccuWeather, Alan Reppert, a déclaré à Express.co.uk « qu’il y a une chance » pour le temps froid dans la période du 9 au 11 janvier et bien que cela puisse être de courte durée, l’air glacial viendra probablement de la mer du Nord.

Il a ajouté que l’Écosse et les hauteurs du nord de l’Angleterre pourraient être menacées par la neige.

M. Reppert a déclaré: « En regardant les 9 et 11 janvier, il y a une chance de voir un temps froid pour cette période, mais il ne fait pas trop froid par rapport à ce que nous prévoyons.

« Il peut faire froid à mesure que l’air entre de la mer du Nord, mais en même temps, il semble que la tendance à l’air de sortir du sud et de l’ouest va continuer et de maintenir les températures plus douces et pluvieuses.

« S’il y a un coup d’air froid, cela semble être un événement d’un ou peut-être deux jours, puis revient à des températures douces.

« S’il y a de la neige, cette menace semble être plus présente en Écosse et dans les hautes altitudes du nord de l’Angleterre. »