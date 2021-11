Prévisions d’enneigement au Royaume-Uni : pire hiver depuis 10 ans alors que de fortes chutes de neige de -10 °C arriveront d’ici la fin du mois | Météo | Nouvelles

Les vents glacials du cercle polaire arctique attendus dans quelques semaines se préparent à déclencher un « petit âge glaciaire » de moins 10 °C.

Un Noël blanc frappera certaines parties du nord de la Grande-Bretagne, bien que les prévisionnistes refusent d’exclure un voile blanc festif à l’échelle nationale.

Alors que les Britanniques commencent à ressentir le pincement de l’hiver, la fureur grondant de l’Arctique va mordre avant la fin du mois, selon les experts.

James Madden, prévisionniste pour Exacta Weather, a déclaré: «Le froid devrait l’emporter avant la fin novembre, apportant un avant-goût d’hiver et le risque de neige.

« La baisse de l’activité solaire signifie que les chances sont élevées pour un petit hiver glaciaire cette année avec des périodes notables de froid et de neige.

« Nous avons une grande confiance pour les conditions les plus froides et hivernales depuis décembre 2010 qui se développent vers la fin de l’année.

« Cela pourrait entraîner des températures froides excessives et des périodes de neige généralisée. »

Les modèles météorologiques révèlent un panache polaire d’air arctique descendant à travers le Royaume-Uni vers la fin novembre.

Les graphiques de pression montrent qu’il est entraîné par un énorme cyclone à basse pression balayant du Groenland vers la Norvège et la Suède.

Si les prévisions sont exactes, la Grande-Bretagne pourrait être confrontée à un voile blanc similaire à 2010/11 qui a entraîné des chutes de neige record et des températures froides.

Le mois de décembre a été le deuxième plus froid dans les records du Met Office, des pans du pays ayant vu les premières chutes de neige depuis près de deux décennies.

Les routes et les aéroports se sont immobilisés tandis que certaines parties du pays étaient bloquées sous de fortes congères.

Alors que les températures menacent de chuter d’ici quelques semaines, les prévisionnistes font le pari cette année d’un Noël blanc.

M. Madden a déclaré: « Les projections actuelles favorisent un jour de Noël largement sec mais froid avec de la neige plus probable dans le nord, en particulier dans certaines parties du nord-ouest de l’Angleterre.

«Cependant, les choses peuvent changer rapidement pendant une période de 24 heures seulement, nous ne pouvons donc pas entièrement exclure un véritable Noël blanc dans des régions plus au sud.

« Des gelées nocturnes et généralisées pourraient également voir les températures chuter constamment à -10 ° C ou plus au cours de cette période, peut-être même plus froides si les vents du nord et du nord-est se développent comme prévu. »

Les bookmakers se préparent à une rafale de paris sur la neige festive et les records s’effondrent cet hiver.

Ladbrokes propose 7/4 à partir du 2/1 le mois de novembre le plus froid de tous les temps, tandis que Coral est à 4/5 pour un Noël blanc.

Le porte-parole de Ladbrokes, Alex Apati, a déclaré: « Avec les températures qui devraient bientôt chuter et tous les coins du Royaume-Uni se préparant à la neige précoce, les chances suggèrent que cela pourrait bien devenir le mois de novembre le plus froid jamais enregistré. »

John Hill de Coral a ajouté: « Ce pourrait être un Noël spécial cette année, car ceux qui rêvent d’un Noël blanc pourraient être sur le point d’exaucer leur souhait.

« Nous faisons en sorte que la neige tombe le grand jour.

Malgré un intermède plus doux dans la seconde moitié de novembre, les vents du nord apporteront une sensation hivernale d’ici la fin du mois, selon le Met Office.

Les vents d’ouest vers la fin de la semaine prochaine pousseront les températures plus haut que ces derniers temps avant qu’elles ne plongent à nouveau.

La Grande-Bretagne est désormais confrontée à un risque de neige plus élevé que la moyenne jusqu’au début de l’hiver, préviennent les prévisionnistes du gouvernement.

Un porte-parole du Met Office a déclaré : « Vers la fin novembre et jusqu’à la mi-décembre, il y a des signes d’une probabilité accrue de vents du nord au nord-ouest.

« Cela signifie que les températures globales sont susceptibles d’être proches ou légèrement inférieures à la moyenne, bien que certaines périodes plus douces ne puissent être exclues.

« Il y a un risque légèrement plus élevé que la normale de certaines conditions hivernales, en particulier dans le nord. »

Le prévisionniste de Weatheronline Alexi Venerus a déclaré à propos de décembre : « Une pression plus élevée s’installe initialement, puis devient peut-être plus instable. [with] pluie, neige et vents renforcés.

« J’ai froid plus tard. »